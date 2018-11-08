Аварийно севший под Архангельском Ан-2 не подлежит восстановлению

Самолет АН-2, совершивший аварийную посадку в 50 километрах от Архангельска, потерял хвостовую часть, сообщил "РГ" источник во 2-ом Архангельском объединенном авиаотряде.

По данным РИА Новости , борт также получил повреждения крыльев и шасси, он не подлежит восстановлению.

Сейчас решается вопрос о доставке пострадавшего самолета в аэропорт "Васьково", где он базировался.

"Сел на лес, хвост в хлам", - пишут сотрудники авиаотряда в соцсетях.

Появилась более точная информация о местности, в которой АН-2 совершил жесткую посадку. Это лесополоса с редкими невысокими деревьями и болотистой почвой. То, что никто из пассажиров и членов экипажа не получил серьезных травм, можно объяснить только мастерством пилотов, отмечает источник.

Лишь у одного пассажира диагностирован перелом.