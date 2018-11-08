Новости

Пассажиров аварийно севшего Ан-2 доставили в Архангельск 13:51
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию 13:50
Школьница в Тюмени проспала остановку и пять часов шла пешком 13:50
БГУ попал в рейтинг лучших вузов мира по физическим наукам 13:50
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео 13:49
Парламентарии РФ и Турции обсудили сотрудничество на международной арене 13:47
Дело о продаже на Украину двигателей авиаракет передано в суд 13:46
В США девочка начиняла иглами конфеты для Хеллоуина 13:45
Путин оценил высокий уровень отношений Россия-Корея 13:39
В Крыму шесть детей пострадали в ДТП с микроавтобусом 13:37
Муж телеведущей Елены Малышевой попал под автобус 13:36
Аварийно севший под Архангельском самолет получил сильные повреждения 13:34
В Дагестане в крупной аварии пострадали семь человек и один погиб 13:32
Вигго Мортенсен дал советы будущему Арагорну 13:29
Жуткая находка подтвердила легенду о кельтах 13:19
МЧС: При жесткой посадке Ан-2 серьезных травм никто не получил 13:18
Мэр Симферополя проехал до центра города на маршрутке 13:18
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400 13:15
Парк Калининграда попал под санкции США за копию "Ласточкиного гнезда" 13:08
Штрафы за загрязнение водоемов вырастут в разы 13:07
Палеонтологи идентифицировали существо возрастом 430 миллионов лет 13:06
В прокуратуре рассказали о роскошных пирах Цеповяза в колонии 13:04
Genesis показал обновленный седан G90 13:01
Новейший российский вертолет-беспилотник VRT 300 взлетит в феврале 13:00
По факту жесткой посадки самолета в Поморье начата проверка СК 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парк Калининграда попал под санкции США за копию "Ласточкиного гнезда"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Парк миниатюр в Калининграде попал под санкции США из-за копии крымского замка "Ласточкино гнездо". Компания Apple известила инвестора проекта о намерении заблокировать аудиогид парка в App Store. Приложение должно исчезнуть из "яблочного" магазина в ближайшие дни. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал директор по развитию компании-инвестора Александр Ветошкин.

В парке, который открылся в Калининграде в 2017 году, представлены точные копии российских памятников истории и архитектуры. Сейчас здесь более 10 объектов - "Ласточкино гнездо", Пермский краеведческий музей, петрозаводские Кижи, Николаевские триумфальные ворота из Владивостока и другие. В перспективе количество миниатюр планируется увеличить до тридцати.

Фото: depositphotos.com
Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации "Ласточкина гнезда"

Создатели парка разработали аудиогид с описанием всех памятников. Рассказ об объекте культурного наследия федерального значения "Ласточкино гнездо", расположенном на южном берегу Крыма, смутил производителей iPhone.

- Компания Apple подчиняется американской юрисдикции. Ее представители посчитали, что на приложение, в котором упоминается крымский замок, распространяются санкции США, - пояснил Александр Ветошкин. - Нам предложили в течение двух недель "устранить проблему", в противном случае аудиогид будет изъят из App Store. Последнее уведомление пришло 26 октября, то есть 14 дней истекают завтра. Пока приложение работает.

Возможно, организаторы проекта смогут как-то завуалировать описание крымского замка. Но исключать "Ласточкино гнездо" из списка экскурсионных объектов из-за требований Apple калининградцы не намерены. Если приложение все-таки заблокируют, владельцы iPhone смогут воспользоваться услугами реального экскурсовода, который и сейчас работает в парке. Кстати, аудиогид действует также на базе системы Android, однако у компании Google вопросов к нему не возникало.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Россия и США Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
В Поморье совершил жесткую посадку пассажирский самолет
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"
США запустили баллистическую ракету Minuteman III
Польша подписала контракт на поставки СПГ из США в течение 24 лет