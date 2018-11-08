Парк Калининграда попал под санкции США за копию "Ласточкиного гнезда"

Парк миниатюр в Калининграде попал под санкции США из-за копии крымского замка "Ласточкино гнездо". Компания Apple известила инвестора проекта о намерении заблокировать аудиогид парка в App Store. Приложение должно исчезнуть из "яблочного" магазина в ближайшие дни. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал директор по развитию компании-инвестора Александр Ветошкин.

В парке, который открылся в Калининграде в 2017 году, представлены точные копии российских памятников истории и архитектуры. Сейчас здесь более 10 объектов - "Ласточкино гнездо", Пермский краеведческий музей, петрозаводские Кижи, Николаевские триумфальные ворота из Владивостока и другие. В перспективе количество миниатюр планируется увеличить до тридцати.

Создатели парка разработали аудиогид с описанием всех памятников. Рассказ об объекте культурного наследия федерального значения "Ласточкино гнездо", расположенном на южном берегу Крыма, смутил производителей iPhone.

- Компания Apple подчиняется американской юрисдикции. Ее представители посчитали, что на приложение, в котором упоминается крымский замок, распространяются санкции США, - пояснил Александр Ветошкин. - Нам предложили в течение двух недель "устранить проблему", в противном случае аудиогид будет изъят из App Store. Последнее уведомление пришло 26 октября, то есть 14 дней истекают завтра. Пока приложение работает.

Возможно, организаторы проекта смогут как-то завуалировать описание крымского замка. Но исключать "Ласточкино гнездо" из списка экскурсионных объектов из-за требований Apple калининградцы не намерены. Если приложение все-таки заблокируют, владельцы iPhone смогут воспользоваться услугами реального экскурсовода, который и сейчас работает в парке. Кстати, аудиогид действует также на базе системы Android, однако у компании Google вопросов к нему не возникало.