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08.11.2018 12:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За одним столом

Иностранные предприниматели успешно развивают сотрудничество с крымскими коллегами
Текст: Юлия Браилова (Симферополь)
25 - 27 октября в "Коннект-центре" прошла объединенная выставка смежной тематики: строительная, мебельная и выставка недвижимости. Она стала крупнейшей в Крыму по размеру выставочной площади и по количеству посетителей.
На выставке работала биржа контактов. Фото: Фото из архива Connect Crimea На выставке работала биржа контактов. Фото: Фото из архива Connect Crimea
На выставке работала биржа контактов. Фото: Фото из архива Connect Crimea

На 22 тысячах квадратных метров разместили свои стенды 294 экспонента из Крыма и других российских регионов, а также Испании, Германии и Белоруссии. Среди участников были дистрибьюторы строительных материалов, компании-девелоперы, поставщики строительного оборудования и спецтехники, архитектурные и проектные организации, специализированные подрядные организации, производители мебели и декора, поставщики фурнитуры и оборудования для мебельного производства.

На выставке прошла панельная дискуссия с участием немецких архитекторов, мебельный форум с экспертами из Санкт-Петербурга, круглый стол Союза дизайнеров России, биржа деловых контактов участников выставки с крупными крымскими предприятиями и розыгрыш ценных призов среди гостей.

- Выставку посетили более пяти тысяч человек. Большинство участников отметили насыщенность деловой программы, особо выделили биржу деловых контактов - закрытое мероприятие, где крупные крымские компании знакомились с участниками выставок и их продукцией, заключили контракты. Все участники оценили ее как успешную и высказались за расширение формата на следующих выставках в 2019 году, ближайшая из которых, Agroтrade Crimea, пройдет уже в феврале, - рассказал исполнительный директор Connecct Crimea Владислав Протасенко.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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