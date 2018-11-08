25 - 27 октября в "Коннект-центре" прошла объединенная выставка смежной тематики: строительная, мебельная и выставка недвижимости. Она стала крупнейшей в Крыму по размеру выставочной площади и по количеству посетителей.

На 22 тысячах квадратных метров разместили свои стенды 294 экспонента из Крыма и других российских регионов, а также Испании, Германии и Белоруссии. Среди участников были дистрибьюторы строительных материалов, компании-девелоперы, поставщики строительного оборудования и спецтехники, архитектурные и проектные организации, специализированные подрядные организации, производители мебели и декора, поставщики фурнитуры и оборудования для мебельного производства.

На выставке прошла панельная дискуссия с участием немецких архитекторов, мебельный форум с экспертами из Санкт-Петербурга, круглый стол Союза дизайнеров России, биржа деловых контактов участников выставки с крупными крымскими предприятиями и розыгрыш ценных призов среди гостей.

- Выставку посетили более пяти тысяч человек. Большинство участников отметили насыщенность деловой программы, особо выделили биржу деловых контактов - закрытое мероприятие, где крупные крымские компании знакомились с участниками выставок и их продукцией, заключили контракты. Все участники оценили ее как успешную и высказались за расширение формата на следующих выставках в 2019 году, ближайшая из которых, Agroтrade Crimea, пройдет уже в феврале, - рассказал исполнительный директор Connecct Crimea Владислав Протасенко.