Сегодня цифровые технологии присутствуют во всех областях нашей жизни, без них уже немыслимо дальнейшее развитие ни предпринимательства, ни социальной сферы, ни госуправления. Благодаря ИТ-решениям оптимизируются бизнес-процессы, повышается эффективность труда, снижается расход ресурсов и производственных потерь, а также упрощается взаимодействие между властью и гражданами.

Денис Лысов: В следующем году начнется масштабная реализация программ цифровой экономики как в России в целом, так и в отдельных регионах. Фото: Олег Сергеев

О том, зачем цифровизация российской экономики нужна именно сейчас и почему этот процесс важен как государству в целом, так и рядовым пользователям, мы попросили рассказать директора "Ростелекома" на юге России, вице-президента Дениса Лысова.

Разговор состоялся во время конференции "Взгляд в цифровое будущее", которая прошла в Сочи.

Денис Константинович, зачем нужна стране цифровизация экономики и какова здесь роль "Ростелекома"?

Денис Лысов: Сегодня цифровые технологии становятся не просто частью повседневной жизни, они уже определяют вектор ее дальнейшего развития.

Цифровизация повышает эффективность больших и малых предприятий, комфорт социальной среды, делает повседневный быт удобным. Цифровая трансформация охватывает все отрасли экономики и призвана вывести их на новый, более качественный уровень.

"Ростелеком" выступает партнером государства во внедрении большинства технологичных решений в социальной сфере. Компания является ключевым исполнителем по программе "Цифровая экономика". Такая значимая роль обусловлена нашим накопленным опытом и крупнейшей в стране инфраструктурой связи, которую мы постоянно развиваем. В рамках этой программы, а также по другим совместным с государством инициативам мы реализуем множество проектов, цель которых - предоставить социальные сервисы населению в максимально удобной электронной форме. Это "Электронное правительство", "Биометрия", "Умный город" и другие. Они как раз и составляют основу для цифровой экономики России.

Расскажите о таких проектах "Ростелекома" на юге и Кавказе.

Денис Лысов: Их несколько, и все уже показали свою экономическую эффективность. Например, фото- и видеофиксация нарушения правил дорожного движения в Кабардино-Балкарии на 60 процентов снизили аварийность на дорогах республики и в два раза смертность. При этом система дала колоссальный приток денежных средств в бюджет. Водители стали ездить дисциплинированнее, а собираемость штрафов увеличилась также почти в два раза. Любопытно, что сейчас в Нальчике почти не увидишь автомобилей, которые останавливаются на светофорах ближе 20-50 сантиметров до стоп-линии, как и положено по правилам дорожного движения.

Система видеонаблюдения работает в Ростове-на-Дону. Там мы ее серьезно расширили к чемпионату мира по футболу, а до конца года запустим еще и сервис видеоаналитики различных внештатных ситуаций.

В Астрахани недавно началась реализация большого комплексного проекта фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. Текущие поступления уже превышают значения, которые были ранее заложены в плане, что демонстрирует его эффективность. В Краснодарском крае внедрены системы в сфере энергоэффективного освещения. В одном из пилотных районов, Белореченском, экономия составила около 70 процентов, при этом почти вполовину сократились аварии на линиях электропередачи. В других проектах показатели чуть скромнее, но все равно впечатляют - от 60 до 65 процентов. Кроме того, плюсы цифровизации сказались и на эксплуатации энергообъектов, позволив оптимизировать расходы по этой статье затрат на 35 процентов. Как видите, результаты говорят сами за себя.

Цифровые технологии становятся не просто частью повседневной жизни, они уже определяют вектор ее дальнейшего развития

Каждый из таких проектов мы уже сейчас можем реализовать в любом городе на юге России. Вопрос лишь в том, насколько муниципальные власти готовы его принять, ведь в развитии концепции "Умного города" необходим обоюдный интерес. Мы со своей стороны можем предоставлять не только инфраструктуру, но и рассказывать о сервисах, новинках рынка, о том, куда в целом движется цифровизация. Опыт "Ростелекома" в цифровой трансформации регионов включен в Базу лучших практик Минстроя РФ - это более 200 реализованных кейсов по всей России и свыше 10 миллиардов рублей собственных инвестиций. Поэтому многие более активные регионы уже сами выходят на нас с запросами.

Какие проекты этой сферы будут реализованы в ближайшее время?

Денис Лысов: По моему мнению, следующий год станет масштабным по реализации программ цифровой экономики как в России в целом, так и в отдельных субъектах Федерации. Два последних года продемонстрировали точечный интерес, и теперь мы ожидаем массового эффекта не только в мегаполисах, но и в небольших городах районного масштаба. Малые города также имеют колоссальный потенциал для внедрения цифровых решений, при этом финансирование проектов может осуществляться по программе государственно-частного или муниципально-частного партнерства, например, в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений.

В разработке находится пилотный проект "Умный город" во Владикавказе. Сейчас обсуждаются все стадии его реализации и подробности возможной конфигурации. Такое же соглашение подписано и с администрацией Таганрога, где планируется объединить ранее созданные нами цифровые сервисы, такие как цифровое здравоохранение, цифровое образование, городское видеонаблюдение, с новым комплексом умных решений: это "Умный домофон", "Умное освещение", мониторинг пассажирского транспорта и другие.

В Краснодарском крае работаем с застройщиком над повышением комфорта в одном из новых жилых комплексов и оптимизацией потребления ресурсов ЖКХ с помощью цифровых технологий.

Все перечисленные проекты повышают эффективность работ в той или иной сфере, но нужно понимать, что общий результат от внедрения платформы "Умного города" будет гораздо выше. "Ростелеком" сегодня не просто выполняет локальные задачи. Мы стремимся реализовывать инфраструктурные проекты комплексно, так как при таком подходе можем обеспечивать синергичный эффект.

Сегодня процесс цифровизации страны во многом зависит не только от нас как системного интегратора, но и от его конечных потребителей, то есть простых граждан, а также от муниципальных и краевых властей. И здесь важно понимать, что цифрового будущего бояться не стоит. Это новая реальность, она удобнее, комфортнее и проще многих привычных нам вещей и способна значительно повысить качество нашей жизни.

Ключевой вопрос

В чем суть концепции "Умного города" и как система облегчит жизнь горожанам?

Денис Лысов: "Умный город" - это город, который позволяет максимально эффективно использовать современные цифровые технологии на единой платформе для повышения качества жизни людей во всех сферах: от общественного транспорта до коммунального хозяйства и взаимодействия с государственными институтами. Решения, которые он объединяет, нацелены на безопасность в городской среде, энергоэффективность, электронный документооборот, системы экстренного оповещения населения, системы экомониторинга и многое другое.

Эти так называемые "умные технологии" уже сейчас интегрированы в городскую среду как минимум на 30 процентов, их можно встретить буквально на каждом шагу... Чем больше таких возможностей и чем благоприятнее среда, тем "умнее" город.

Сэкономленные благодаря цифровым решениям лишние минуты помогают лучше распланировать свой день, использовать освободившееся время на работу или на общение с близкими. К тому же в настоящее время все больше людей пользуется услугами именно в электронном виде. А кто попробовал один раз, будет делать это постоянно. К примеру, многие уже поняли, что записаться на получение загранпаспорта через сайт госуслуг гораздо проще, чем отстоять очередь.

В наши дни около 18 процентов россиян трудятся удаленно или переезжают на новое место из-за работы, и эта цифра будет только расти. Чем больше появится цифровых сервисов и услуг, тем в больших сферах человек сможет себя применить, не ограничиваясь территориально. Таким образом, "умные города" мы рассматриваем как ответ на вызовы масштабной урбанизации, связанные с перенаселением, потреблением энергии и распределением ресурсов. Они призваны нивелировать эти проблемы.

Безопасность в Сети

"Ростелеком" использует технологии квантовых коммуникаций. Это позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности. Об этом на недавнем сочинском форуме "Открытые инновации" сообщил вице-президент компании по стратегическим инициативам Борис Глазков. В начале 2019 года "Ростелеком" планирует организовать тестирование многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей.