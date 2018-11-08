В Крыму шесть детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Сакском районе Республики Крым, около села Низинное, произошло ДТП с участием микроавтобуса Renault, в котором пострадали шесть детей в возрасте от шести до 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Семья из восьми человек ехала на автомобиле в сторону Севастополя. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и машина выехал за пределы проезжей части, врезавшись в забор.

Шесть детей получили травмы различной степени тяжести. Двое из них доставлены в больницу города Саки, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

МВД начало проверку по факту аварии.