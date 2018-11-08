В Екатеринбурге проверят законность сноса жилого дома ради филармонии

К разворачивающемуся в Екатеринбурге конфликту филармонии и жителей пятиэтажки на улице Карла Либкнехта подключилась прокуратура. Надзорный орган намерен проверить, насколько законны планы культурного учреждения по сносу "сталинки" ради строительства на ее месте концертного зала.

Ранее были проведены торги и заключен договор на обследование технического состояния дома и соответствия его требованиям пожарной безопасности. Между тем, обитатели пятиэтажки в центре города только от журналистов с удивлением узнали, что их жилье может быть непригодным и подлежащим сносу. Жильцы выступили против уничтожения своего дома.

"Прокуратура области затребовала документы о результатах этого обследования для оценки действий должностных лиц органов власти и филармонии, - говорит официальный представитель ведомства Марина Канатова. - Также проверим достоверности итогов общественных обсуждений по проектам планировки и межевания участка в границах улиц Клары Цеткин - Тургенева - Первомайской - Карла Либкнехта".

Помимо этого прокуроры проверят, как расходовались средства филармонии в рамках договоров на обследование жилого дома на Карла Либкнехта.