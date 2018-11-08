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08.11.2018 12:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге проверят законность сноса жилого дома ради филармонии

Текст: Татьяна Воробьева

К разворачивающемуся в Екатеринбурге конфликту филармонии и жителей пятиэтажки на улице Карла Либкнехта подключилась прокуратура. Надзорный орган намерен проверить, насколько законны планы культурного учреждения по сносу "сталинки" ради строительства на ее месте концертного зала.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Ранее были проведены торги и заключен договор на обследование технического состояния дома и соответствия его требованиям пожарной безопасности. Между тем, обитатели пятиэтажки в центре города только от журналистов с удивлением узнали, что их жилье может быть непригодным и подлежащим сносу. Жильцы выступили против уничтожения своего дома.

"Прокуратура области затребовала документы о результатах этого обследования для оценки действий должностных лиц органов власти и филармонии, - говорит официальный представитель ведомства Марина Канатова. - Также проверим достоверности итогов общественных обсуждений по проектам планировки и межевания участка в границах улиц Клары Цеткин - Тургенева - Первомайской - Карла Либкнехта".

Помимо этого прокуроры проверят, как расходовались средства филармонии в рамках договоров на обследование жилого дома на Карла Либкнехта.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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