Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы

Роскачество протестировало мобильные приложения для поиска работы и выяснило, какие из них самые лучшие, а какие - небезопасные. Предметом исследования стали 27 популярных приложений. Каждое из них тестировалось по 89 критериям.

Как отмечают специалисты организации, главное в мобильном приложении - функциональность и безопасность.

В частности, выяснилось, что некоторые приложения воруют данные пользователей, частично или вообще не шифруют контент (сведения об устройстве, ссылки на вакансии, фотографии). Если же передавать информацию в незашифрованном виде, эта данные и само мобильное устройство становятся уязвимыми для атак, и хакер при желании сможет получить над ними контроль.

По словам заместителя руководителя Российской системы качества Ильи Лоевского, по стандарту требований к мобильным приложениям, разработанным Роскачеством, любые данные должны передаваться мобильным приложением с использованием алгоритмов шифрования.

Особенно тщательно была протестирована функциональность мобильного приложения, в частности, поиск и управление вакансиями, возможность добавлять их в избранное, управлять резюме, поиск вакансий по ключевым словам или месту работы.

Как отмечают в Роскачестве, по всему комплексу показателей тройкой лидеров стали HeadHunter, SuperJob и Зарплата.ру.

Все подробности об исследовании, о недостатках и преимуществах тех или иных мобильных приложений можно прочитать на сайте Роскачества.