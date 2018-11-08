Аналогичные европейские салоны значительно ограничили возможность показа достижений нашей оборонки. Наша страна свела к минимуму свои экспозиции во французском Ле Бурже и проигнорировала британское Фарнборо. Одновременно усилив показы там, где наше оружие по-прежнему в цене.
- Несмотря на беспрецедентную конкурентную борьбу, "Рособоронэкспорт" укрепил свои позиции на мировом рынке. В 2018 году мы осуществили поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира. При этом подписали свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19 млрд долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год. Эта статистика говорит о том, что качество российского оружия и подтвержденные характеристики являются определяющим фактором для наших партнеров, - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" всего за один год расширил каталог продукции военного назначения и активно продвигает на мировом оружейном рынке ряд новых образцов, среди которых зенитно-ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2", легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" и другую военную технику.
О "Викинге" стоит сказать особо. Его аналогов, как С-300 и С-400, в мире нет. И это не штамп рекламы нашего оружия. Конструкторам "Алмаз-Антея", взявшим за основу хорошо известный зенитный комплекс "Бук-М2Э", удалось создать в экспортном исполнении фактически новый зенитно-ракетный комплекс в габаритах старого. Главная особенность - ракеты средней дальности спрятаны в пусковые контейнеры.
По сравнению с "Бук-М2Э" у "Викинга" в полтора раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей. Каждая самоходная огневая установка обстреливает шесть целей. А количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18.
Еще одна новинка, которой интересуются в Азии, - самоходная артустановка "Спрут-СДМ1". Фактически это плавающий танк с пушкой калибра 125-мм. По шоссе он идет со скоростью 70 км/час, по бездорожью - 45 км/час, по воде - 10 км/час. Надо сказать, что аналогичных танков в мире тоже нет.
Наша оборонка широко представлена на авиационно-космическом салоне, который с размахом идет сейчас в Китае. Весьма для нас значимая выставка проходит с 7 по 10 ноября и в столице Индонезии.
В Джакарте, впервые за территорией России, демонстрируется 122-мм неуправляемый реактивный снаряд для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Еще один боеприпасный экспонат, который привлек внимание, - новый 140-мм реактивный снаряд для огнеметно-зажигательного комплекса "Огонь". Этот комплекс относится к системам залпового огня и устанавливается на речных и десантных кораблях.
Помимо "стреляющих" экспонатов наша оборонка демонстрирует в Джакарте, так сказать, интеллектуальную военную технику. Это различные системы боевого управления и радиоэлектронной разведки. И на нее тоже обратили внимание.
Впереди и другие выставки. В Карачи пройдет 10-я Международная выставка оборонной промышленности. В Каире откроется первая выставка оборонной промышленности EDEX-2018. В чилийском Вальпараисо состоится 11-я Международная выставка ExpoNaval 2018.
Во всех этих выставках Россия будет участвовать достаточно активно.
Как было сказано, "Рособоронэкспорт" в этом году подписал контрактов на сумму около 19 млрд долларов.
Всего же портфель экспортных заказов России на поставку продукции военного назначения на сегодняшний день превышает $55 млрд, его существенного снижения, несмотря на санкции, не ожидается. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.