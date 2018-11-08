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08.11.2018 10:23
Рубрика: Общество

Россияне рассказали о своем выборе продуктов и техники

Жители России стали гораздо тщательнее выбирать товары в магазинах, при этом отдавая предпочтение отечественным продуктам питания и импортной технике. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Фото: Photoxpress.ru
Какие продукты в разных странах подделывают чаще всего

Как показали ответы, 94-95% россиян покупают рыбу, мясо или овощи, произведенные в нашей стране, 82% любят отечественные фрукты. Чуть меньше респондентов похвалили российский шоколад и макаронные изделия.

На вопрос о выборе одежды почти половина россиян заявила, что скорее купит одежду и обувь иностранного бренда. Однако около 40% ответивших сделали выбор в пользу российских производителей.

Что касается бытовой техники и электроники, то 73% россиян однозначно уверены, что качество зарубежных марок лучше, поэтому предпочтут купить импортные товары.

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