Россияне рассказали о своем выборе продуктов и техники

Жители России стали гораздо тщательнее выбирать товары в магазинах, при этом отдавая предпочтение отечественным продуктам питания и импортной технике. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Как показали ответы, 94-95% россиян покупают рыбу, мясо или овощи, произведенные в нашей стране, 82% любят отечественные фрукты. Чуть меньше респондентов похвалили российский шоколад и макаронные изделия.

На вопрос о выборе одежды почти половина россиян заявила, что скорее купит одежду и обувь иностранного бренда. Однако около 40% ответивших сделали выбор в пользу российских производителей.

Что касается бытовой техники и электроники, то 73% россиян однозначно уверены, что качество зарубежных марок лучше, поэтому предпочтут купить импортные товары.