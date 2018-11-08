Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии

Легендарная американская глухая гонщица и каскадер Китти О’Нил скончалась 2 ноября в Южной Дакоте на 73-м году жизни. Об этом сообщает BBC.

Причина - пневмония.

Китти родилась в 1946 году в Техасе и оглохла в возрасте пяти лет. Что не мешало О`Нил успешно заниматься в прыжками в воду - с перспективой на Олимпиаду. Но глухотой дело, к сожалению, не ограничилось - девушка заболела менингитом спинного мозга. Хотя и после этого ни о каком кресте на спорте разговор не шел: Китти освоила водные лыжи и дельтаплан, ныряла с аквалангом и прыгала с парашютом. После чего у спортсменки диагностировали рак. Который в семидесятые удалось победить.

Kitty O'Neil #Rip She became deaf as a baby, as an adult she set the women’s landspeed record & was a badass stunt woman with her own Barbie doll! 🙌 A true Wonder Woman! #StandUpForStunts #KittyOneil @StuntsUnlimited via @washingtonpost https://t.co/kRCcQMGR8i pic.twitter.com/S01fXhVnof — Megan Hubbell (@MeganHubbell) November 6, 2018

Тогда же, в середине семидесятых, началась ее кинокарьера - в лентах "Аэропорт 1975" и "Аэропорт `77". За которыми последовали классические сериалы "Бионическая женщина" и "Чудо-женщина", в которых Китти выступила дублером главных героинь, второй "Омэн", "Братья Блюз" и сиквел "Смоки и Бандита".

Работая на "Чудо-женщине" О`Нил поставила два рекорда для женщин-каскадеров - прыжок с 39-метровой высоты, с крыши отеля "Хилтон", и прыжок с 55 метров с вертолета.

Kitty O'Neil, deaf daredevil and world's fastest woman, dies at age 72https://t.co/9jT98mqaNb pic.twitter.com/YV8bFdrkDp — Jalopnik (@Jalopnik) 6 ноября 2018 г.

Кроме того, ей принадлежат несколько рекордов скорости - в том числе на водных лыжах и на гоночном болиде.

Карьеру Китти завершила в восьмидесятые.