Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии

НОВОСТЬ08.11.2018, 19:27
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/NYDailyNews Фото: twitter.com/NYDailyNews
Фото: twitter.com/NYDailyNews

Легендарная американская глухая гонщица и каскадер Китти О’Нил скончалась 2 ноября в Южной Дакоте на 73-м году жизни. Об этом сообщает BBC.

Причина - пневмония.

Китти родилась в 1946 году в Техасе и оглохла в возрасте пяти лет. Что не мешало О`Нил успешно заниматься в прыжками в воду - с перспективой на Олимпиаду. Но глухотой дело, к сожалению, не ограничилось - девушка заболела менингитом спинного мозга. Хотя и после этого ни о каком кресте на спорте разговор не шел: Китти освоила водные лыжи и дельтаплан, ныряла с аквалангом и прыгала с парашютом. После чего у спортсменки диагностировали рак. Который в семидесятые удалось победить.

Тогда же, в середине семидесятых, началась ее кинокарьера - в лентах "Аэропорт 1975" и "Аэропорт `77". За которыми последовали классические сериалы "Бионическая женщина" и "Чудо-женщина", в которых Китти выступила дублером главных героинь, второй "Омэн", "Братья Блюз" и сиквел "Смоки и Бандита".

Работая на "Чудо-женщине" О`Нил поставила два рекорда для женщин-каскадеров - прыжок с 39-метровой высоты, с крыши отеля "Хилтон", и прыжок с 55 метров с вертолета.

Кроме того, ей принадлежат несколько рекордов скорости - в том числе на водных лыжах и на гоночном болиде.

Карьеру Китти завершила в восьмидесятые.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рецензии

Новости

⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
Вышел трейлер польской альтернативной антиутопии Netflix "1983" 12:25
Новый спин-офф сериала "Во все тяжкие" посвятят Джесси Пинкману 11:11
Пролежавший на полке полвека фильм об Арете Франклин выходит в прокат 07.11.2018
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Кэри Фукунага превратит фильм "Исследователи" в сериал 07.11.2018
По сериалу "Во все тяжкие" снимут фильм 07.11.2018
Умерла актриса "Моей прекрасной няни" и "Интернов" Наталья Корчагина 06.11.2018
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Зимней вишни" и "Выше Радуги" Арунас Сторпирштис 11:56
Умер автор песен Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры Франсис Ле 10:52
Умер актер из "Пиратов ХХ века" Геннадий Четвериков 06.11.2018