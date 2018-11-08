Представители Саудовской Аравии продолжают переговоры о покупке в России зенитных комплексов большой дальности С-400 "Триумф". Угроза американских санкций не поколебала решимость правящей династии Саудитов вооружить армию комплексами ПВО последнего поколения.

Американские зенитные системы Patriot не способны справиться даже с примитивными ракетами повстанцев из Йемена, а в случае войны с давним противником Ираном на Саудовскую Аравию обрушится куда более совершенное оружие. Российские "Триумфы", вероятно, самое эффективное средство для защиты воздушного пространства, пишет Military Watch. Эр-Рияд пересмотрел свои планы по закупке американских противоракетных комплексов THAAD: они дороже и сложнее С-400, к тому же далеко не так универсальны, как "Триумфы".

Переговоры о покупке С-400 начались в 2017 году, Детали сделки - в том числе сроки поставки и номенклатура ракет, - пока неизвестны.

- Дискуссия продолжается, она еще не закончена, - заявил посол Саудовской Аравии в Москве Раид бин Халид Кримли.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 "Триумф" предназначена для перехвата любых типов воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность действия комплекса увеличивается до 600 км. Радары "Триумфа" способны засекать цели, изготовленные по технологии стелс. Недавно на вооружение комплекса принята гиперзвуковая ракета 40Н6 с дальностью перехвата более 400 километров. Она может поражать скоростные цели и спутники на низких орбитах.