СБ ООН по запросу РФ обсудит санкции против КНДР

В четверг 8 ноября в Совете Безопасности ООН пройдут консультации по вопросу санкций против КНДР, передает РИА Новости. Обсуждение пройдет в закрытом режиме и инициаторов его выступила Россия.

"Россия действительно запросила обсуждение темы северокорейских санкций в ходе завтрашних консультаций СБ ООН в разделе "Разное", - подтвердил пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский.

Напомним, что ранее, в сентябре, уже делались попытки обсуждения санкций против КНДР, но тогда США заблокировали публикацию доклада, так как им не понравились внесённые в него по просьбе РФ изменения.