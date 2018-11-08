Сирийский монстр: сверхмощная РСЗО Golan-1000 переброшена на фронт

S. #Syria: while 4th Division's "Golan" launchers also arrived in E. #Suweida desert, incl. the heaviest version, 1-3-4-9-10-15th Divisions, #NDF, Pal. Lib. Army, Leb. Hezb, 5th Corps w/ #Russia|n officers preparing new battle vs #ISIS on #Safa front. pic.twitter.com/jvjzNFLBsd— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 7 ноября 2018 г.
Появление данной РСЗО на фронте можно считать испытаниями в реальных боевых условиях, так как ранее сообщалось лишь о единичных случаях применения Golan-1000.
Впервые данную боевую машину бойцы элитной четвертой танковой дивизии продемонстрировали в середине мая текущего года.
Обнародованные характеристики этого "монстра" произвели большое впечатление на военных экспертов. Созданный на базе "ходового тренажера вождения" Т-72, он имел три направляющих для запуска 500-мм полутонных реактивных снарядов.
Также особенностью установки является то, что во время боевого применения ею можно управлять дистанционно. Для этого имеется специальный пульт.
Ожидалось, что после демонстрации Golan-1000 примет активное участие в боях, но, судя по всему, процесс доводки несколько затянулся, и РСЗО попала на фронт только в ноябре.