Сирийский монстр: сверхмощная РСЗО Golan-1000 переброшена на фронт

Считающаяся одной из самых мощных реактивных систем залпового огня сирийская Golan-1000 переброшена в район Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда. Здесь правительственные войска сражаются с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Появление данной РСЗО на фронте можно считать испытаниями в реальных боевых условиях, так как ранее сообщалось лишь о единичных случаях применения Golan-1000.

Впервые данную боевую машину бойцы элитной четвертой танковой дивизии продемонстрировали в середине мая текущего года.

Обнародованные характеристики этого "монстра" произвели большое впечатление на военных экспертов. Созданный на базе "ходового тренажера вождения" Т-72, он имел три направляющих для запуска 500-мм полутонных реактивных снарядов.

Также особенностью установки является то, что во время боевого применения ею можно управлять дистанционно. Для этого имеется специальный пульт.

Ожидалось, что после демонстрации Golan-1000 примет активное участие в боях, но, судя по всему, процесс доводки несколько затянулся, и РСЗО попала на фронт только в ноябре.