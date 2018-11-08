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08.11.2018,  
16:43
Текст:  Илья Максимов

Слишком много оружия: китайскую машину огневой поддержки раскритиковали

На авиакосмическом салоне в китайском Чжухае показали боевую машину огневой поддержки QN-506. Сами китайцы называют ее новым королем сухопутной войны. Новейшая БМОП на шасси танка Тип 59 вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми ракетами, многоцелевыми ракетами, крылатыми ракетами и беспилотником.

Концепция боевой машины огневой поддержки возникла в СССР еще в 80-е годы. Главное предназначение таких машин - подавление живой силы противника, оснащенной гранатометами, пехотным противотанковым оружием, стрелковым оружием. Также машины поддержки должны поражать танки, БМП, укрепления противника и другие высокозащищенные цели.

В результате в России были созданы сразу две машины - БМПТ "Терминатор" и БМОП "Терминатор-2".

И вот у российских машин огневой поддержки впервые появился серьезный конкурент -вооруженная до зубов китайская БМОП QN-506. Она способна поражать танки, легкую бронетехнику, вертолеты, беспилотники и пехоту противника. Считается, что стоящая на вооружении машины ПТУР QN-502C, атакующая танки сверху, способна без проблем уничтожить Abrams. А 70-миллиметровые ракеты QN 201 похожи на американские APKWS-II с лазерной системой наведения, пишет Popular Mechanics. Сообщается, что они способны пробить 60 мм брони или 300 мм армированного бетона.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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В арсенале китайской машины огневой поддержки также имеется квадрокоптер. Его скорость достигает 60 километров в час, максимальная дальность применения составляет 10 километров. Беспилотник может использоваться как для разведки, так и для наведения высокоточного оружия.

В результате китайская БМОП получилась несколько противоречивой. Все имеющееся в ее распоряжении системы эффективны по отдельности, однако уместно ли их применение в рамках одной машины? Убийца дронов должен находиться на передовой, чтобы как можно быстрее обнаруживать и уничтожать беспилотники противника. В то же время охотника за танками уместнее расположить так, чтобы его прикрывали собственные танки. А уж машине, запускающей крылатые ракеты, и вовсе место в тылу. Было бы разумно разделить вооружение QN-506 между двумя разными машинами, считает автор статьи в Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Несколько странным также выглядит выбор шасси. Тип 59 - это средний танк 1950-х годов, созданный на основе советского Т-54. Вряд ли это лучший выбор для размещения столь богатого арсенала вооружений. С другой стороны, это позволяет снизить стоимость QN-506. Кроме того, китайцы уже заявили, что замена шасси не составить проблем.

Пока неизвестно, будет ли Народно-освободительная армия Китая закупать новые боевые машины огневой поддержки. В России к концепции БМОП относятся с энтузиазмом - первая партия подобных машин была передана военным в апреле 2018 года. В то же время США и НАТО не используют подобную технику.

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