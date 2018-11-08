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08.11.2018 12:18
Рубрика: Власть

Совет Федерации и РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Текст: Галина Мисливская

Верхняя палата российского парламента и Российская академия наук будут вместе заниматься мониторингом законрдательства, правоприменительной практики, разрабатывать и анализировать новые нормативные документы. Такое соглашение подписали в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент РАН Александр Сергеев.

Ученые также будут оказывать "консультативную и экспертную помощь субъектам РФ в осуществлении законотворческой деятельности".

Для реализации этих задач стороны создадут рабочие группы.

Матвиенко: Излишняя централизация разрушает основы федеративного государства

"Мы отдаем себе отчет, что это рамочный документ. Его не надо воспринимать как догму, - отметила Матвиенко. - Рассчитываю, что в дальнейшем мы будем обогащать его новыми формами и направлениями совместной работы". Она предложила ежегодно отчитываться о том, как выполняется это соглашение.

Церемония подписания прошла в здании Президиума РАН, где члены Совета верхней палаты и академики провели совместное заседание и обсудили вопросы законодательного регулирования научной деятельности.

По итогам дискуссии ученые и сенаторы рекомендовали правительству проработать вопрос о законодательном закреплении особого статуса РАН как ведущей научной организации страны, организовать дополнительное обсуждение проекта закона об основах научной деятельности с привлечением всех заинтересованных сторон, а также учесть при корректировке бюджета средства на подготовку к празднованию 300-летия Академии, которое будет отмечаться в 2024 году.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Наука и образование РАН
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