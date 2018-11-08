Умер актер из "Зимней вишни" и "Выше Радуги" Арунас Сторпирштис

Советский и литовский актер театра, кино и ТВ Арунас Сторпирштис скончался в возрасте 68 лет 6 ноября в Вильнюсе - после болезни. Характер которой не указан.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на младшего брата покойного, актера Гедиминаса Сторпирштиса.

"Он болел, но работал до последнего дня - еще вчера озвучил фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно", - сказал Гедиминас.

Арунас Сторпирштис родился 2 сентября 1950 года в Вильнюсе. В 1975 году окончил Литовскую консерваторию. Служил в Молодёжном театре Литвы, в Большом театре Литвы. На сцене сыграл множество ролей, в том числе в постановках "Учитель танцев", "Любовь и смерть в Вероне", "Ивонна, принцесса Бургундская", "Питер Пэн" (Капитан Крюк).

На экранах дебютировал в начале семидесятых в исторической драме "Геркус Мантас". Снялся в лентах "Американская трагедия" (Гилберт Грифитс), "Игра без козырей", "Секретный фарватер", "Выше Радуги", "Остров погибших кораблей", "Сезон чудес", "Зимняя вишня", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя".