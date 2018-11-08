Узбекистан приглашает компании из РФ для реализации совместных проектов

Власти Узбекистана ожидают создания на территории страны проектов с участием российских компаний, заявил председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев в ходе заседания за "круглым столом" российско-узбекского делового совета в Торгово-промышленной палате России.

"Мы готовы к проработке с ведущими компаниями России проектов по созданию на территории Узбекистана высокотехнологичных и современных производств в фармацевтической, косметической, сельскохозяйственной сферах, пищевой и легкой промышленности, рыбном хозяйстве, в области информационных и телекоммуникационных технологий, энергетики, машиностроения, глубокой переработки сырья", - сказал председатель верхней палаты парламента Узбекистана.

Среди приоритетных направлений сотрудничества он назвал сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль, транспорт и туризм. В частности, узбекская сторона заинтересована в изучении передового опыта в области проектирования, строительства и эксплуатации животноводческих и птицеводческих комплексов, в области применения законодательства по ветеринарии, контроля и безопасности пищевых продуктов, отметил Нигматилла Юлдашев.

С учетом актуальности развития фармацевтической отрасли в Узбекистане созданы семь свободных экономических зон, направленные на стимулирование создания проектов фарминдустрии. Что касается туризма, то узбекская сторона заинтересована в участии российских компаний в реконструкции действующих и строительстве новых гостиниц, ресторанов, кемпингов, создании транспортных компаний и обслуживании туристов в Узбекистане, сказал глава сената Узбекистана.

"Мы заинтересованы в углублении прямых контактов между деловыми кругами двух стран, расширении производственной кооперации", - подчеркнул он.

Для привлечения российских компаний и реализации совместных проектов на территории Узбекистана создаются необходимые условия. Действуют свободные экономические зоны, обеспечено свободное движение капиталов, товаров, услуг, трудовых ресурсов, отметили представители узбекской стороны. Российский бизнес, работая в Узбекистане, сможет получить доступ к обширным рынкам стран Центральной Азии, включая Афганистан, отметил представитель Узбекистана.

Предпосылки для развития двустороннего сотрудничества были созданы в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в октябре 2018 года, подчеркнул Нигматилла Юлдашев. Как отметил президент ТПП России Сергей Катырин, взаимодействие предпринимательского сообщества двух стран носит регулярный характер в рамках совета руководителей палат парламентов стран СНГ, делового совета Шанхайской организации сотрудничества, ряда других площадок.

"От простого товарообмена сотрудничество двух стран начинает выходить на создание производственных цепочек и совместное продвижение продукции на мировом рынке", - сказал Катырин.

В торговых отношениях России и Узбекистана действует режим свободной торговли. В 2017 году объем взаимной торговли двух стран составил около пяти миллиардов долларов США, по сравнению с 2016 годом он вырос на 15 процентов. За 9 месяцев 2018 года объем взаимной торговли превысил четыре миллиарда долларов.