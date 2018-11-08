Узбекистан приглашает компании из РФ для реализации совместных проектов

Новости

У Черного моря найден сожженный аварами город 18:18
Ребенок попал в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Крыму 18:12
ЦБ: Инфляция на конец года зависит от роста цен на огурцы и помидоры 18:08
В Москве госпитализирована участница группы Serebro Ольга Серябкина 18:05
СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью 18:03
Матвиенко и Мясникович обсудили подготовку к VI Форуму регионов Беларуси и РФ 18:00
Макрона раскритиковали за желание почтить память маршала Петена 17:59
США оказались беззащитны перед российскими ракетами 17:59
С места аварии Ан-2 в Поморье госпитализировали спасателя с инфарктом 17:59
Проверка московского ТЦ "Ереван Плаза" из-за угрозы взрыва завершена 17:57
В квартире подозреваемого в убийстве москвички и ее сына прошли обыски 17:52
Лавров: Страны ОДКБ выступают за сохранение договора о РСМД 17:48
В Волгограде проверят сообщение о брошенных на свалке уголовных делах 17:41
Житель Краснодара выбросил с четвертого этажа 15 кошек 17:27
Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл на неделю 17:24
Жителям взорвавшегося под Смоленском дома дадут временное жилье 17:24
Экс-министра юстиции Монако обвинили в коррупции по делу Рыболовлева 17:21
Столичный ТЦ "Ереван Плаза" эвакуирован из-за звонка о заминировании 17:15
Названа самая инновационная автокомпания 17:12
Посольство РФ узнает, пострадали ли россияне во время стрельбы в США 17:09
Наезд грузовика на пешеходов в Петрозаводске попал на видео 17:03
ГВПУ Минобороны "перейдет в наступление" в борьбе с фальсификациями истории 17:01
Фото: у Фрэнка Андервуда появилась настоящая могила 17:00
Еврокомиссия улучшила прогноз по экономическому росту в России 16:55
Университет Пирогова вошел в международный рейтинг лучших медвузов 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 17:46
Рубрика: Экономика

Узбекистан приглашает компании из РФ для реализации совместных проектов

Текст: Евгений Гайва
Власти Узбекистана ожидают создания на территории страны проектов с участием российских компаний, заявил председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев в ходе заседания за "круглым столом" российско-узбекского делового совета в Торгово-промышленной палате России.

"Мы готовы к проработке с ведущими компаниями России проектов по созданию на территории Узбекистана высокотехнологичных и современных производств в фармацевтической, косметической, сельскохозяйственной сферах, пищевой и легкой промышленности, рыбном хозяйстве, в области информационных и телекоммуникационных технологий, энергетики, машиностроения, глубокой переработки сырья", - сказал председатель верхней палаты парламента Узбекистана.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин призвал продолжить оптимизацию торговли с Узбекистаном

Среди приоритетных направлений сотрудничества он назвал сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль, транспорт и туризм. В частности, узбекская сторона заинтересована в изучении передового опыта в области проектирования, строительства и эксплуатации животноводческих и птицеводческих комплексов, в области применения законодательства по ветеринарии, контроля и безопасности пищевых продуктов, отметил Нигматилла Юлдашев.

С учетом актуальности развития фармацевтической отрасли в Узбекистане созданы семь свободных экономических зон, направленные на стимулирование создания проектов фарминдустрии. Что касается туризма, то узбекская сторона заинтересована в участии российских компаний в реконструкции действующих и строительстве новых гостиниц, ресторанов, кемпингов, создании транспортных компаний и обслуживании туристов в Узбекистане, сказал глава сената Узбекистана.

"Мы заинтересованы в углублении прямых контактов между деловыми кругами двух стран, расширении производственной кооперации", - подчеркнул он.

Для привлечения российских компаний и реализации совместных проектов на территории Узбекистана создаются необходимые условия. Действуют свободные экономические зоны, обеспечено свободное движение капиталов, товаров, услуг, трудовых ресурсов, отметили представители узбекской стороны. Российский бизнес, работая в Узбекистане, сможет получить доступ к обширным рынкам стран Центральной Азии, включая Афганистан, отметил представитель Узбекистана.

Фото: Константин Завражин/ РГ
РФ и Узбекистан договорились о сотрудничестве в экономике до 2024 года

Предпосылки для развития двустороннего сотрудничества были созданы в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в октябре 2018 года, подчеркнул Нигматилла Юлдашев. Как отметил президент ТПП России Сергей Катырин, взаимодействие предпринимательского сообщества двух стран носит регулярный характер в рамках совета руководителей палат парламентов стран СНГ, делового совета Шанхайской организации сотрудничества, ряда других площадок.

"От простого товарообмена сотрудничество двух стран начинает выходить на создание производственных цепочек и совместное продвижение продукции на мировом рынке", - сказал Катырин.

В торговых отношениях России и Узбекистана действует режим свободной торговли. В 2017 году объем взаимной торговли двух стран составил около пяти миллиардов долларов США, по сравнению с 2016 годом он вырос на 15 процентов. За 9 месяцев 2018 года объем взаимной торговли превысил четыре миллиарда долларов.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Узбекистан Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью
Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой