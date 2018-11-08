В Госдуме не ожидают "разговора на равных" между РФ и США

Россия и США не смогут в ближайшей перспективе разговаривать "без вашингтонского менторского тона", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

После прошедших выборов в США ожидать каких-либо резких изменений в российско-американских отношений не приходится, и "российская карта" по-прежнему удобна для политических спекуляций в истеблишменте США, написал Слуцкий в Facebook.

"США намерены продолжать давление на нас любыми, пусть даже самими абсурдными средствами - продолжением разбирательств "российского вмешательства", введением санкций, нагнетанием военной истерии", - считает глава комитета.

Конструктивный разговор - это не ближайшая перспектива, резюмировал он.

Ранее Слуцкий заявил журналистам, что на промежуточных выборах в конгресс США сюрпризов не произошло, и раскол в американском обществе сохраняется.

Он также заявил, что депутаты не оставляют "надежды на то, что здравый смысл на Капитолийском холме рано или поздно возобладает" и будут продолжать контакты и сотрудничество с теми американскими политиками, которые готовы вести конструктивный диалог. А таких немало.