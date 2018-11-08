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08.11.2018 11:07
Рубрика: Легковые авто

В России из-за дефектов отзывают автомобили Jeep

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба FCA Jeep Compass. Фото: Пресс-служба FCA
Jeep Compass. Фото: Пресс-служба FCA

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании марки Jeep. Под нее попадают 88 автомобилей Jeep Compass и Jeep Cherokee, проданные с апреля 2018 года, а также 224 автомобиля Jeep Wrangler, реализованные с июня.

Как уточнили в пресс-службе Росстандарта, причина отзыва моделей Compass и Cherokee - хромированное покрытие поршней задних тормозных суппортов. Оно может иметь дефекты, способные привести к образованию газовых пузырей в тормозной системе автомобилей. Это не исключает проблем с работой автомобиля: после пуска двигателя педаль тормоза может провалиться или стать "мягкой". В итоге есть риск общего снижения эффективности задних тормозных механизмов.

Фото: depositphotos.com
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В Jeep Wrangler обнаружен кронштейн крепления передней тяги, который может быть приварен не по стыку. Этот дефект может привести к самопроизвольному отделению кронштейна от рамы и последующему снижению точности реакции автомобиля на управление водителем.

Владельцам машин, попадающих под отзывную программу, необходимо будет прибыть в ближайший дилерский центр. В Compass и Cherokee необходимо прокачать тормозную систему, чтобы удалить из нее газовые пузыри. В Jeep Wrangler сотрудники сервиса проверят сварной шов кронштейна крепления передней тяги к раме и, при необходимости, сделают ремонт.

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#Jeep