В России выпустили полумиллионный Volkswagen Polo

На заводе в Калуге с конвейера сошел 500 000-й по счету Volkswagen Polo. Автомобиль собрали в комплектации Drive: он оснащен атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, имеет фары головного света со сдвоенными рассеивателями, затемненные задние фонари, решетку радиатора с хромированной окантовкой.

Volkswagen Polo Drive укомплектован аудиосистемой R 340 с 6,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, круиз-контролем, камерой заднего вида, наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, обогревом форсунок омывателя ветрового стекла и обогревом заднего стекла. Задние стекла затонированы на 65 процентов.

Юбилейный автомобиль дополнен пакетом "Комфорт", в который входит автоматический климат-контроль с режимом рециркуляции, передние и задние датчики парковки, функция звуковой и визуальной индикации о препятствиях и электрообогрев лобового стекла.

500 000-й Polo отправится в компанию, занимающуюся кашерингом. Как отметили покупатели, выбор именно этой версии Polo был обусловлен тем, что в нем есть интерфейс AppConnect. Он позволяет клиенту персонализировать автомобиль и использовать привычные для него приложения.

В прошлом месяце Volkswagen Polo впервые стал бестселлером на рынке Москвы. А модель Golf получила в России новые опции.