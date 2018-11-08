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08.11.2018 13:45
Рубрика: В мире

В США девочка начиняла иглами конфеты для Хеллоуина

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Северной Каролине (США) 11-летнюю девочку через суд по делам несовершеннолетних обвинили в преступлении.

Фото: depositphotos.com
В Австралии подросток подкладывал иглы в клубнику "ради шутки"

Как пояснили в полиции, ребенок намеренно подкладывал в конфеты для Хеллоуина швейные иглы, стараясь расположить их максимально незаметно.

В результате, отведав смертельно опасное угощение, травмы получил 12-летний мальчик. Позже о находке в шоколадном батончике сообщила еще одна семья.

До начала судебного разбирательства девочке предстоит пройти медицинскую психологическую комиссию, передает Fox8.

В мире США
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