Видео: Гнойный и Пугачева снялись в клипе "Скажи мне, Алла!"

Резонансный 28-летний российский рэпер Гнойный (он же Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский, в миру - Вячеслав Машнов) и 69-летняя Примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева снялись в музыкальном видео исполнителя из Казахстана Алишера.

Монохромный клип, в котором у Аллы Борисовны - главная женская роль, размещен на официальном YouTube-канале музыканта, параллельно выступившего и режиссером видео. Ранее премьера произведения была проанонсирована в Instagram примадонны.

"Огромное СПАСИБО, вдохновителю, другу и прекрасной Великой женщине - Алле Пугачевой, за ее участие в моей творческой жизни, за мега профессиональную актерскую и душевную игру в нашем клипе, об этом и я мечтать не мог, но это чудо произошло и я безумно СЧАСТЛИВ!!!", - эмоционально прокомментировал произошедшее Алишер (текст цитируется в авторской редакции).

Представленная композиция - крепенькая нестыдная попроковая баллада средней руки. Видео - соответствует. В нем Алла Борисовная посещает спонтанное, похоже на то, уличное шоу музыканта на индустриальной окраине и выражает ему свое одобрение.

Алишер Каримов родился в 1985 году в Джамбуле, узбек. Представлял Казахстан на международных конкурсах "Славянский базар", "Новая волна", "Ереван зовет", финалист второго сезона проекта SuperStar KZ. Записал четыре альбома.