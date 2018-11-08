Во Франции появился квартал белорусских деревянных домов

Квартал белорусских деревянных домов открыт во французском городе Вильрю в регионе Лотарингия. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

Кварталу по предложению белорусского посольства присвоили имя Жана Жилибера - выдающегося медика, ботаника, биолога. Он родился в 1741 году во французском Лионе, но многое сделал для Гродно, где благодаря ему была создана первая врачебная академия и один из крупнейших ботанических садов.

Как отметил посол Беларуси во Франции Павел Латушко, в Лотарингии из белорусских материалов уже построен 71 жилой дом, есть планы увеличить застройку до 132 домов к концу 2019 года. В 2017 году во Францию поставлено белорусской мебели, домов, других деревянных изделий на $16 млн, а за 9 месяцев этого года - уже на сумму более $17 млн.

Мэр Вильрю Алан Казони подчеркнул, что данные дома соответствуют всем французским строительным нормам и в своей ценовой категории могут быть востребованы более 80% жителей Франции. Казони отметил эффективность и взаимовыгодность данного сотрудничества.