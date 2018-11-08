Взрывы украинских минометов "Молот" списали на людей

Военная прокуратура Украины опубликовала результаты расследования серии ЧП с новейшими минометами М120-15 "Молот". Причиной взрывов названы ошибки расчетов.

- В настоящее время в качестве главной причины ЧП с минометами рассматривается двойное заряжание, версия о некачественных орудиях подтверждения не нашла, - говорится в сообщении военной прокуратуры Центрального района.

Напомним, в июле во время учений в Ровенской области при взрыве "Молота" погибли три человека, еще девять получили ранения. После ЧП использование минометов было приостановлено, однако в сентябре на позициях ВСУ в Донбассе взорвался еще один миномет, пострадали трое военнослужащих