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08.11.2018,  
10:23
Текст:  Антон Валагин

Взрывы украинских минометов "Молот" списали на людей

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org

Военная прокуратура Украины   опубликовала результаты расследования серии ЧП с новейшими минометами М120-15 "Молот". Причиной взрывов названы ошибки расчетов.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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- В настоящее время в качестве главной причины ЧП с минометами рассматривается двойное заряжание, версия о некачественных орудиях подтверждения не нашла, - говорится в сообщении военной прокуратуры Центрального района.

Напомним, в июле во время учений в Ровенской области при взрыве "Молота" погибли три человека, еще девять получили ранения. После ЧП использование минометов было приостановлено, однако в сентябре на позициях ВСУ в Донбассе взорвался еще один миномет, пострадали трое военнослужащих

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