Законопроект Республики Дагестан "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 710 233,1 млн рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 106 478 788,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 80 183 163,0 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 106 021 835,4 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга Республики Дагестан на 2019 год в сумме 13 147 800,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2020 года в сумме 9 303 940,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Дагестан в сумме 493 400,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан в сумме 9 237,9 тыс. рублей;

6) профицит республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 456 952,7 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год и на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 760 490,8 млн рублей и 813 897,9 млн рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год в сумме 98 467 484,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 70 182 191,5 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме

102 845 642,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 72 769 963,1 тыс. рублей согласно приложению № 3 настоящего Закона;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год в сумме 97 638 695,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 440 967,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 101 285 175,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 064 258,8 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга Республики Дагестан на 2020 год в сумме 14 142 600,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 15 037 800,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2021 года в сумме 8 367 139,7 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 6 493 539,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Дагестан в суммах соответственно 493 400,0 тыс. рублей и 493 400,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 2020 год в сумме 8 731,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 714,6 тыс. рублей;

6) профицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год в сумме 828 788,2 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год в сумме 1 560 466,5 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между Республиканским бюджетом Республики Дагестан и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Доходы от уплаты в 2019 году акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в республиканский бюджет Республики Дагестан через Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан, направляются в размере 10 процентов на создание муниципальных дорожных фондов.

Установить, что доходы от уплаты в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемых в местные бюджеты Республики Дагестан, распределяются по нормативам, установленным приложением № 5 к настоящему Закону.

Перечисленные в 2019 году на счет Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан доходы от уплаты указанных акцизов распределяются Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан между республиканским бюджетом Республики Дагестан и местными бюджетами с учетом установленных настоящим Законом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

2. Установить, что отчисления от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Дагестан, остающиеся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, установленных Законом Республики Дагестан от 4 декабря 2009 года № 74 "О размере подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Дагестан части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей", зачисляются в доходы республиканского бюджета Республики Дагестан.

3. Установить, что задолженность и перерасчеты в республиканский бюджет Республики Дагестан по отмененным региональным налогам, сборам и иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в республиканский бюджет Республики Дагестан.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Дагестан и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан

1. Закрепить источники доходов республиканского бюджета Республики Дагестан за главными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Дагестан - органами государственной власти Республики Дагестан согласно приложению № 6 к настоящему Закону, осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

2. Закрепить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан за главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 10 096 496,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 375 032,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 588 755,4 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Дагестан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Дагестан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Республики Дагестан, финансируемых из республиканского бюджета Республики Дагестан:

1) на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), средства для внесения в уставный капитал, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Статья 5. О Резервном фонде Республики Дагестан

Утвердить Резервный фонд Республики Дагестан на 2019 год в сумме 640 000,0 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социальной политики

Установить в 2019 году:

1) ежемесячный размер денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях в сумме 4 697 рублей;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 2 769 рублей за каждого ребенка;

3) ежемесячный размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, взявших детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 7 000 рублей;

4) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю, взявшим детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 7 000 рублей за каждого ребенка;

5) размер единовременного денежного пособия выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Дагестан и муниципальных образований Республики Дагестан, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, в сумме 45 987 рублей;

6) размер единовременного пособия в случае усыновления (удочерения) ребенка из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 100 000 рублей за каждого ребенка;

7) размер пособия на ребенка в сумме 150 рублей;

8) размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в сумме 504 рубля;

9) размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла в сумме 760 рублей;

10) размер ежемесячной денежной выплаты лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 760 рублей;

11) размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам в сумме 1 013 рублей;

12) размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1 055 рублей.

Статья 7. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из республиканского бюджета Республики Дагестан

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году республиканским бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением республиканскими бюджетными и автономными учреждениями установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности, а также государственная поддержка дорожного хозяйства

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются в соответствии с Республиканской инвестиционной программой, порядок реализации которой устанавливается Правительством Республики Дагестан.

2. Утвердить в составе республиканского бюджета Республики Дагестан ассигнования на реализацию Республиканской инвестиционной программы на 2019 год согласно приложению № 17 к настоящему Закону;

3. Утвердить распределение средств на мероприятия по государственной поддержке дорожного хозяйства Республики Дагестан на 2019 год согласно приложению № 18 к настоящему Закону;

Статья 9. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в размере 319 570,0 тыс. рублей согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

Статья 10. Межбюджетные трансферты местным бюджетам Республики Дагестан

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам Республики Дагестан:

1) на 2019 год согласно приложению № 20 к настоящему Закону.

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 21 к настоящему Закону.

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местных администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Республики Дагестан осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление передаваемых им полномочий Республики Дагестан.

3. Неиспользованные в 2019 году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Дагестан.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, неиспользованных в 2018 году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Дагестан, указанные средства подлежат взысканию в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с соблюдением требований, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 года № 51н "Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета".

4. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

1) на 2019 год:

а) муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородскими делениями) - 0,996;

б) городских поселений (внутригородских районов) - 1,058;

в) сельских поселений - 1,0;

2) на 2020 год:

а) муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородскими делениями) - 0,985;

б) городских поселений (внутригородских районов) - 0,906;

в) сельских поселений - 1,0;

3) на 2021 год:

а) муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородскими делениями) - 0,985;

б) городских поселений - 0,906;

в) сельских поселений - 1,0.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году и особенности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предоставленных из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан на эти цели, в сумме до 100 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также для обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам местного назначения.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и для обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам местного назначения - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Республики Дагестан указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Дагестан, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Республики Дагестан, государственный внутренний долг Республики Дагестан

1. Предусмотреть в 2019 году средства на осуществление расходов по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Республики Дагестан в сумме 477 638,0 тыс. рублей, в том числе на погашение:

1) части основного долга по бюджетным кредитам в соответствии с дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан: Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 8 июня 2015 года № 01-01-06/06-76, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 26 августа 2015 года № 01-01-06/06-123, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 24 февраля 2016 года № 01-01-06/06-34, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 9 августа 2016 года № 01-01-06/06-160, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 11 мая 2017 года № 01-01-06/06-142, Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 6 сентября 2017 года № 01-01-06/06-237, Дополнительным соглашением от 27 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-364 в сумме 468 400,1 тыс. рублей и процентов за рассрочку в сумме 8 858,6 тыс. рублей;

2) процентов в соответствии с дополнительными соглашениями от 21 апреля 2015 года № 3, 2 к Соглашениям от 31 мая 2010 года № 01-01-06/06-187, от 17 июня 2011 года № 01-01-06/06-123 в суммах соответственно 278,5 тыс. рублей и 100,8 тыс. рублей.

2. Правительство Республики Дагестан вправе направлять в установленном порядке в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований средства дорожного фонда Республики Дагестан на погашение процентов федеральному бюджету в соответствии с графиками возврата процентов по бюджетным кредитам к соглашениям от 31 мая 2010 года № 01-01-06/06-187, от 17 июня 2011 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2019 год согласно приложению № 22 к настоящему Закону.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 23 к настоящему Закону.

Статья 13. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам из республиканского бюджета Республики Дагестан

1. Предоставить Правительству Республики Дагестан право провести реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам из республиканского бюджета Республики Дагестан согласно порядку, установленному Правительством Республики Дагестан.

Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам из республиканского бюджета Республики Дагестан, осуществляется предоставлением отсрочки или рассрочки исполнения обязательств, прекращением первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения, с полным или частичным списанием начисленных штрафов.

На реструктуризированную задолженность начисляются проценты за пользование бюджетными средствами по ставке два процента годовых.

2. Правительство Республики Дагестан вправе в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Республикой Дагестан, способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан в 2019 году

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 46 Закона Республики Дагестан от 10 марта 2015 года № 18 "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан" дополнительными основаниями для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Дагестан являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразованием органов исполнительной власти Республики Дагестан;

2) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, в целях обеспечения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан полномочий по решению вопросов местного значения, а также возврата средств в федеральный бюджет и уплаты штрафов (пеней) в связи с нарушением обязательств, предусмотренных условиями соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, при невыполнении указанных условий;

4) получение сверх объемов, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, имеющих целевое назначение и направляемых в том числе на увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до конкретного получателя и (или) использования по целевому назначению;

5) принятие Правительством Республики Дагестан решений об увеличении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств, на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2019 года бюджетных ассигнований на указанные цели;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных (зарезервированных) Министерству финансов Республики Дагестан в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона, в том числе:

на страхование государственных гражданских служащих Республики Дагестан;

на возмещение за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан расходов негосударственных организаций по отбору и передаче в упорядоченном состоянии в государственный архив Республики Дагестан архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан;

на уплату членских взносов в межрегиональные организации (ассоциации) субъектов Российской Федерации;

на выплату денежного поощрения победителям Республиканского конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу;

на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного и общего образования;

на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства в рамках Республиканской инвестиционной программы;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение государственных программ Республики Дагестан, в том числе между исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы;

8) перераспределение в пределах вида расходов бюджетных ассигнований, не требующее внесения изменений в закон о республиканском бюджете Республики Дагестан на текущий финансовый год;

9) перераспределение объема бюджетных ассигнований между источниками финансирования дефицита республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета;

10) перераспределение объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Дагестан между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание государственного долга Республики Дагестан;

11) проведение реструктуризации государственного долга Республики Дагестан.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Дагестан В.Васильев

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