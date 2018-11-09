Дезинфекцию кулеров предложили закрепить законодательно

Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирается выступить с инициативой о введении правил санобработки кулеров.

Эти технические устройства, используемые во многих офисах, требуется чистить раз в несколько месяцев. При этом их загрязнение грозит проблемами со здоровьем.

При этом сейчас в России нет официальных правил, регламентирующих очистку кулеров. Законодательно прописаны только санитарно-эпидемиологические требования к использованию установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, для дошкольных учреждений.

"Если кулер не обслуживается вовремя, а бутыль для многократного розлива воды плохо промывается, то на стенках внутри бака с холодной водой появляются микроводоросли, грибы, микробы, которые выделяют в воду токсины", - цитирует RT представителя центрального штаба ОНФ, члена комитета Совфеда по социальной политике Татьяну Кусайко.

По ее словам, это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже отравлению.

ОНФ готов обратиться к Роспотребнадзору с предложением закрепить в законе необходимость санитарной обработки офисных кулеров, в том числе периодичность и способы дезинфекции.