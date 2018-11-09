Законопроект Еврейской автономной области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 9 323 511,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 9 396 556,4 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 73 044,8 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 114 225,8 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга Еврейской автономной области (далее - область) в сумме 6 180 367,1 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2020 года в размере 5 310 693,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в сумме 264 400,2 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 2 160,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2020 год и 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 8 626 627,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 056 833,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 8 627 029,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 185 464,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 8 927 873,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 393 183,8 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 401,9 тыс. рублей и профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 128 959,8 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", на 2020 год в сумме 228 451,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 456 903,2 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга области на 2020 год в сумме 6 662 659,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 380 608,4 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2021 года в размере 5 292 184,2 тыс. рублей и на 01 января 2022 года в размере 5 143 995,2 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в 2020 году в сумме 234 400,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 234 400,2 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в 2020 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в 2020 году в сумме 2 036,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 788,8 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 623 252,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 585 643,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 611 208,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить в соответствии с законом области от 20.07.2011 № 979-ОЗ "О дорожном фонде Еврейской автономной области" объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области на 2019 год в объеме 644 569,2 тыс. рублей, на 2020 год - 1 081 296,7 тыс. рублей, на 2021 год - 1 035 943,0 тыс. рублей.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4

В соответствии с частью 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5

Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета от указанного налога направляются в местные бюджеты муниципальных образований области по дифференцированным нормативам отчислений согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 6

Учесть в областном бюджете прогнозируемые поступления доходов:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 7

Установить, что суммы задатков участников аукционов или конкурсов подлежат перечислению на счета соответствующих областных государственных учреждений и государственных органов области, открытые для осуществления и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение областных государственных учреждений и государственных органов области.

Статья 8

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 9

Утвердить объем расходов на реализацию государственных программ области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета, на 2019 год в сумме 8 604 921,0 тыс. рублей, на 2020 год - 7 812 834,9 тыс. рублей, на 2021 год - 7 903 474,0 тыс. рублей.

Статья 10

Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего закона бюджетных ассигнований в объеме 6 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, определенных Положением о порядке использования средств фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) правительства области, утвержденным правительством области;

2) уточнение видов расходов областного бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" в порядке, установленном финансовым управлением правительства области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственных программ области, в соответствии с постановлениями правительства области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета на оказание государственных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных услуг.

Статья 11

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются:

1) на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях;

2) на реализацию проектов (программ), направленных на государственную поддержку молодежных и детских общественных объединений;

3) на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки, предоставления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

4) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

5) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда области;

6) на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

7) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям области в области растениеводства, животноводства и мелиорации;

8) на реализацию проектов (программ), направленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;

9) на возмещение выпадающих доходов автоперевозчикам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области (за исключением межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) с применением микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта Еврейской автономной области";

10) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда на междугородном и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на территории области отдельным категориям граждан на основании студенческого проездного билета;

11) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области (за исключением межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) на основании единого социального проездного билета;

12) на возмещение расходов юридическим лицам, заключившим концессионное соглашение о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории области.

2. Установить, что субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются:

1) на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными, автономными учреждениями;

2) на оказание государственных услуг (выполнение работ) некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями;

3) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

4) на государственную поддержку общественных организаций;

5) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области";

6) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области";

7) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания, бюджетным и автономным учреждениям.

3. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном правительством области.

Статья 12

Правительству области направить в 2019 году в установленном порядке средства областного бюджета на предоставление субсидии в виде взноса в уставный капитал государственного предприятия области "Облэнергоремонт плюс" в сумме 3 459,7 тыс. рублей.

Статья 13

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований области на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему закону.

Статья 14

В соответствии со статьями 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

1) для городского округа и муниципальных районов на 2019 год - 1,3632, на 2020 год - 1,4232, на 2021 год - 1,3299;

2) для городских поселений на 2019 год - 1,9500, на 2020 год - 2,2470, на 2021 год - 2,2200;

3) для сельских поселений на 2019 год - 2,1562, на 2020 год - 2,4097, на 2021 год - 2,3300.

Статья 15

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, связанных с предоставлением дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области, на 2019 год в сумме 2 532 457,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 410 941,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 233 488,1 тыс. рублей, в том числе:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на 2019 год в сумме 450 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 375 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 375 000,0 тыс. рублей;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на 2019 год в сумме 210 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей;

3) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на 2019 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей;

4) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений на 2019 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

5) дотаций на стимулирование достижения наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов для муниципальных районов и городского округа на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

6) дотаций на стимулирование достижения наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов для поселений на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

7) дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

8) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

9) субвенций на реализацию законов области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области отдельными государственными полномочиями на 2019 год в сумме 55 886,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 53 325,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 53 972,0 тыс. рублей;

10) субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год в сумме 5 096,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 096,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 096,8 тыс. рублей;

11) субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 607,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 629,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 656,3 тыс. рублей;

12) субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 374-ОЗ "Об определении нормативов финансирования на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Еврейской автономной области" на 2019 год в сумме 1 070 558,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 070 558,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 070 558,2 тыс. рублей;

13) субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 375-ОЗ "Об определении нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области, на получение детьми дошкольного образования" на 2019 год в сумме 477 118,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 477 118,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 477 118,2 тыс. рублей;

14) субсидий на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 2019 год в сумме 14 301,2 тыс. рублей;

15) субсидий на организацию питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях области, в период их круглосуточного пребывания в муниципальном общеобразовательном учреждении вне рамок организации учебного процесса на 2019 год в сумме 815,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 815,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 815,7 тыс. рублей;

16) субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год в сумме 13 722,3 тыс. рублей;

17) субсидий на реализацию государственной программы области "Жилище" на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2019 год в сумме 308,2 тыс. рублей;

18) субсидий на реализацию подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Еврейской автономной области" государственной программы области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области" в рамках мероприятий:

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 2019 год в сумме 6 209,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 703,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 866,0 тыс. рублей;

по предоставлению грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на 2019 год в сумме 502,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 677,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 304,9 тыс. рублей;

19) субсидий на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности автомобильными дорогами в рамках государственной программы области "Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области" на 2019 год в сумме 36 661,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 143 916,9 тыс. рублей;

20) субсидий на реализацию мероприятий государственной программы области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры на 2019 год в сумме 41 029,9 тыс. рублей;

21) субсидий на реализацию государственной программы области "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности, работы некапитального характера, направленные на защиту населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, на 2019 год в сумме 46 653,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 33 000,0 тыс. рублей;

22) субсидий на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2019 год в сумме 3 182,6 тыс. рублей;

23) субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2019 год в сумме 1 281,2 тыс. рублей;

24) субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2019 год в сумме 5 838,0 тыс. рублей;

25) субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2019 год в сумме 7 384,2 тыс. рублей;

26) иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона области от 27.06.2012 № 103-ОЗ "О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области" на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

27) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по повышению уровня безопасности граждан, профилактике правонарушений и преступлений в общественных местах в рамках государственной программы области "Профилактика правонарушений и преступлений в Еврейской автономной области" на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 17 к настоящему закону) осуществляется в порядке, установленном правительством области.

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по области вправе осуществлять в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, за счет средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей.

Статья 16

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему закону.

Статья 17

Установить, что при несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований области бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах финансовое управление правительства области вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов.

Статья 18

Установить оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством области за счет средств, предусмотренных на реализацию соответствующих законов, в пределах 1,5 процента от выплаченных сумм федеральной почтовой связью и 0,5 процента - банками без учета налога на добавленную стоимость на основании заключенных соглашений.

Статья 19

1. Правительство области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих области, а также расходов на их содержание.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих, а также расходов на их содержание.

Статья 20

Установить приоритетные направления, по которым осуществляется финансирование расходных обязательств областного бюджета:

1) выплата заработной платы и начислений на нее, выплата стипендий, предоставление мер социальной поддержки гражданам, закупка продуктов питания (услуг по обеспечению питанием), закупка лекарственных средств, реагентов и расходных материалов, применяемых в медицинских целях, закупка нефтепродуктов для государственных нужд и нужд государственных учреждений области, уплата налогов и сборов;

2) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, обслуживание государственного долга области;

3) предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований области на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований области на реализацию законов области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области отдельными государственными полномочиями;

4) оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата поставок твердого топлива, обеспечение расходных обязательств областного бюджета в части софинансирования, субсидии юридическим лицам.

Статья 21

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор области А.Б.Левинталь

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