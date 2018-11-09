Фото: небритая дочь Мадонны вышла в свет в "груде подгузников"

Отметившая месяц назад свое 22-летие Лурдес Мария Чикконе-Леон, дочь Мадонны от кубинского фитнес-тренера и все еще "начинающего актера" Карлоса Леона, редко сходит со страниц прессы. И не сказать, что в контексте каких-то своих творческих инициатив.

Лурдес как минимум в одном пошла в маму - девушка крайне эпатажна. И практически любой ее светский выход приковывает внимание публики и фотографов.

Что предсказуемо случилось и в этот раз, когда девица шокировало общество на пятнадцатой церемонии вручения модной премии CFDA/Vogue Fashion Fund в Нью-Йорке, где появилась в крайне странного фасона платье, без нижнего белья под ним, при вычурных аксессуарах и с отовсюду торчащими волосами.

Лурдес - яростная пропагандистка бодипозитива, придерживается убеждения, что бритвы придуманы исключительно мужчинами и для мужчин, а ее нужно любить такой, какая она есть - со всей ее густой шерстью на ногах и в подмышках.

Как информирует KP.RU, данная изюминка Лурдес постоянно становится предметом нападок пользователей Сети. И явление на Vogue Fashion Fund - не стало исключением: по девушке традиционно прошлись как на предмет ее мохнатости, так и по поводу наряда. В частности, отдельные острословы заметили, что под платье Чикконе-Леон, похоже, зачем-то подшила подгузники.

CFDA/Vogue Fashion Fund - премия уважаемого журнала Vogue и Совета модных дизайнеров США, вручается наиболее перспективным молодым кутюрье.