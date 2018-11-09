Фото редчайшей модификации Су-24 появилось в Сети

В интернете опубликованы изображения редкой модификации фронтового бомбардировщика Су-24М.

Су-24МП - постановщик помех. Таких самолетов было выпущено всего десять. Фото: https://t.co/OzvhUxe2t3 pic.twitter.com/0MeE35CTVP — manny calavera (@mannycalavera15) November 9, 2018

Это самолет-постановщик помех Су-24МП. Фотографии, как отмечает автор специализированного интернет-блога Диана Михайлова, были сделаны в 1992 году на украинском аэродроме Чертков.

В середине прошлого века практически каждый бомбардировочный полк Советского Союза имел в своем составе эскадрильи радиоэлектронного противодействия. Эти задачи выполнялись на самолетах Як-28ПП, летные характеристики которых оказались недостаточными для сопровождения Су-24, принятых на вооружение в 1975 году.

Заменить устаревшие постановщики помех и должен был Су-24МП с комплексом РЭБ "Ландыш", возможности которого до сих пор остаются засекреченными.

Специальный самолет начал разрабатываться по проекту Т-6П в 1976 году. По классификации НАТО он получил обозначение Fencer-F. В его задачи входило прикрытие бомбардировщиков активными и пассивными помехами от зенитно-ракетных комплексов противника.

Внешне Су-24МП отличался от базовой версии наличием небольшого обтекателя под носовой частью и дополнительной антенной за кабиной пилота. Аппаратура РЭБ размещалась в подвесных контейнерах, а также в фюзеляже.

Самолет оснащался только оборонительным вооружением - встроенной шестиствольной пушкой, а также двумя (по утверждению ряда источников четырьмя - прим. "РГ") самонаводящимися ракетами воздушного боя Р-60.

Первый полет одного из двух опытных образцов состоялся в декабре 1979 года, первая серийная машина поднялась в воздух в апреле 1983 года.

Два прототипа Су-24МП были переданы в Центр боевого применения в Липецке. Восемь серийных машин - в 118-й отдельный авиаполк самолетов РЭП в Черткове. Одна из них после распада СССР также была передана российской стороне. Оставшиеся на Украине семь постановщиков помех были утилизированы в 2004 году.