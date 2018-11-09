Законопроект Республики Ингушетия "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 22 124 996,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 22 458 858,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 333 862,2 тыс. рублей;

4) установить, что источниками покрытия дефицита республиканского бюджета являются кредиты кредитных организаций;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2020 года в сумме 2 472 636,1 тыс. рублей, в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2020 года в сумме 4 052 581,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 19 357 477,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 19 624 734,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 267 257,5 тыс. рублей;

4) установить, что источниками покрытия дефицита республиканского бюджета являются кредиты кредитных организаций;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2021 года в сумме 2 739 893,6 тыс. рублей в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2021 года в сумме 3 924 601,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 19 384 551,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 19 638 033,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 253 482,7 тыс. рублей;

4) установить, что источниками покрытия дефицита республиканского бюджета являются кредиты кредитных организаций;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2022 года в сумме 2 993 376,3 тыс. рублей в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2022 года в сумме 3 540 762,1 тыс. рублей.

Статья 2. Государственные внутренние заимствования Республики Ингушетия

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно таблицам 1, 2 и 3 приложения 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что Правительство Республики Ингушетия вправе осуществлять заимствования путем выпуска государственных ценных бумаг Республики Ингушетия в целях финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия, а также для погашения долговых обязательств Республики Ингушетия.

3. Установить, что Правительство Республики Ингушетия в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов вправе на основании договора, заключаемого с Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия, привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в объеме, утвержденном программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Лимит на кредитные средства, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, не должен превышать одну двенадцатую утвержденного законом о бюджете на текущий финансовый год объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

5. Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов, указанных в части 3 настоящей статьи, не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, согласно таблице 1 приложения 2 к настоящему Закону.

Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия от доходов, поступающих в республику от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы, на 2019 год согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно таблицам 1, 2, 3, 4 приложения 3 к настоящему Закону:

1) федеральные органы государственной власти, администрирующие доходы республиканского бюджета;

2) органы государственной власти республики, администрирующие доходы республиканского бюджета;

3) органы государственной власти республики, администрирующие доходы федерального бюджета;

4) администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета.

Статья 5. Доходы республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно таблицам 1 и 2 приложения 4 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормативы распределения доходов от уплаты акцизов

Установить, что в 2019 году в доход республиканского бюджета зачисляются:

а) 100 процентов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных, инжекторных двигателей, направляемых для распределения указанных доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 0,1756;

б) 100 процентов отчислений от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята (в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций - по нормативу 0,0885.

Статья 7. Особенности зачисления налогов и сборов, поступающих в республиканский бюджет в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

Установить, что налоги и сборы, поступающие в республиканский бюджет, зачисляются на счета органов Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов республиканского бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством и по нормативам, определенным в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Республики Ингушетия и Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 9. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств республиканского бюджета

Утвердить в составе расходов республиканского бюджета на 2019 год расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 10. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2 приложения 6 к настоящему Закону:

1) распределение расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации (таблица 1.1 и 1.2);

2) распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям (государственным программам Республики Ингушетия и непрограммным направлениям деятельности) (таблицы 2.1 и 2.2);

3) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (таблицы 3.1 и 3.2).

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно таблицам 1 и 2 приложения 7 к настоящему Закону.

Статья 11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации из республиканского бюджета предоставляются:

1) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

2) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на иные цели.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в части 1 настоящей статьи субсидий определяется Правительством Республики Ингушетия.

Статья 12. Ассигнования из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей

Утвердить ассигнования из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 9 к настоящему Закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам в виде:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 10 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2019 год - 768 168,2 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 768 168,2 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 153 633,6 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 768 168,2 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 153 633,6 тыс. рублей;

2) субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 11 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2019 год - 98 752,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 98 752,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 98 752,0 тыс. рублей;

3) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Республики Ингушетия, на 2019 год - 0,459, на 2020 год - 0,459, на 2021 год - 0,459;

2) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Ингушетия, на 2019 год - 1,394, на 2020 год - 1,394, на 2021 год - 1,394.

3. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение:

1) субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 12 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2019 год - 8 942,9 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 8 942,9 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 8 942,8 тыс. рублей;

2) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 13 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2019 год - 3 314,4 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 3 724,1 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 4 236,9 тыс. рублей;

3) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемного родителя с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 14 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2019 год - 65 720,8 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 65 750,8 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 65 720,8 тыс. рублей;

4) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 15 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2019 год - 470,8 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 470,8 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 470,8 тыс. рублей.

Статья 14. Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения:

а) в 2019 году в сумме 920 763,4 тыс. рублей;

б) в 2020 году в сумме 956 150,2 тыс. рублей;

в) в 2021 году в сумме 993 997,3 тыс. рублей.

Статья 15. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2019 году

1. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Республики Ингушетия, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета.

2. Установить, что Министерство финансов Республики Ингушетия в ходе исполнения настоящего Закона вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета с последующим внесением изменений в настоящий Закон с учетом следующих особенностей:

а) в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений (главных администраторов источников));

б) на суммы средств, распределяемых из резервного фонда Правительства Республики Ингушетия;

в) на сумму средств, полученных в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете доходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

г) в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, главными распорядителями;

д) на сумму средств, направляемых на оплату исполнительных листов по взысканию средств республиканского бюджета;

е) в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;

ж) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов;

з) в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о распределении субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также заключения соглашений, предусматривающих получение субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете;

и) в связи с принятием в установленном порядке решения о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктами 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 16. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на предоставление мер социальной поддержки населению

Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объем денежных средств, направляемых на предоставление мер социальной поддержки населению, включая субвенции и субсидии:

1) ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей:

а) на 2019 год - 190 518,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 190 613,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 190 613,0 тыс. рублей;

2) субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах":

а) на 2019 год - 8 879,6 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 8 884,2 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 8 890,2 тыс. рублей;

3) субсидии на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:

а) на 2019 год - 33 098,6 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 34 422,6 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 34 422,6 тыс. рублей;

4) субсидии на оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации:

а) на 2019 год - 500,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 500,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 500,0 тыс. рублей;

5) оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году:

а) на 2019 год - 300,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 300,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 300,0 тыс. рублей;

6) социальное пособие на погребение:

а) на 2019 год - 2 361,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 2 524,6 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 3 688,3 тыс. рублей;

7) выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года № 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей":

а) на 2019 год - 2 300,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 2 400,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 2 500,0 тыс. рублей;

8) субвенции на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву:

а) на 2018 год - 2 092,3 тыс. рублей;

б) на 2019 год - 2 179,9 тыс. рублей;

в) на 2020 год - 2 263,1 тыс. рублей;

9) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения":

а) на 2019 год - 13 058,4 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 13 058,4 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 13 058,4 тыс. рублей;

10) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия:

а) на 2019 год - 470,8 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 470,8 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 470,8 тыс. рублей;

11) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемного родителя:

а) на 2019 год - 65 720,8 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 65 720,8 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 65 720,8 тыс. рублей;

12) субвенции на выплату единовременных пособий опекунам при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью:

а) на 2019 год - 3 314,4 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 3 724,1 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 4 236,9 тыс. рублей;

13) доплата к пенсиям государственных гражданских служащих:

а) на 2019 год - 103 412,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 121 536,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 130 043,0 тыс. рублей;

14) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно:

а) на 2018 год - 0 рублей;

б) на 2019 год - 0 рублей;

в) на 2020 год - 0 рублей;

15) субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами):

а) на 2019 год - 2 451 920,3 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 2 554 233,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 2 650 918,2 тыс. рублей;

16) субвенции на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации:

а) на 2019 год - 3 619,3 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 4 105,8 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 4 438,8тыс. рублей;

17) субвенции на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор Российской Федерации":

а) на 2019 год - 358,9 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 372,6 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 387,5 тыс. рублей;

18) субвенции на осуществление выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:

а) на 2019 год - 81 775,9 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 96 004,0 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 103 546,1 тыс. рублей;

19) субсидии на предоставление льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в сумме:

а) на 2019 год - 704 012,2 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 738 899,3 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 775 521,4 тыс. рублей;

20) субсидии на предоставление льгот ветеранам труда в сумме:

а) на 2019 год - 20 671,5 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 21 705,1 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 22 790,3 тыс. рублей;

21) субсидии на предоставление льгот труженикам тыла в сумме:

а) на 2019 год - 3 745,0 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 3 882,2 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 4 024,7 тыс. рублей;

22) субсидии на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в сумме:

а) на 2019 год - 44 756,9 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 46 994,7 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 49 344,5 тыс. рублей;

23) субсидии на выплату адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг в сумме:

а) на 2019 год - 99 500,5 тыс. рублей;

б) на 2020 год - 104 475,5 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 109 699,3 тыс. рублей;

24) субсидии на возмещение выпадающих доходов за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам в сумме:

а) на 2019 год - 37 611,0 тыс. рублей

б) на 2020 год - 39 491,6 тыс. рублей;

в) на 2021 год - 41 466,1 тыс. рублей.

Статья 17. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые на капитальные вложения в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объем расходов, направляемых на капитальные вложения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов:

1) на 2019 год - 3 065 456,1 тыс. рублей;

2) на 2020 год - 1 056 571,2 тыс. рублей;

3) на 2021 год - 201 206,3 тыс. рублей,

в том числе:

а) средства федерального бюджета:

на 2019 год - 2 890 765,6 тыс. рублей;

на 2020 год - 990 294,0 тыс. рублей;

на 2021 год - 173 693,6 тыс. рублей;

б) средства республиканского бюджета:

на 2019 год - 174 690,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 66 277,2 тыс. рублей;

на 2021 год - 27 512,7 тыс. рублей.

2. Установить, что финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов осуществляется только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.

3. Правительство Республики Ингушетия вправе в установленном порядке вносить изменения в объемы ассигнований по строительным объектам в случае отсутствия до 1 апреля текущего финансового года утвержденной проектно-сметной документации с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 18. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов на формирование Дорожного фонда Республики Ингушетия

1. Установить общий объем Дорожного фонда Республики Ингушетия:

на 2019 год в сумме 647 487,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 13 987,3 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 678 965,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 43 465,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 637 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0 рублей.

2. Установить, что средства Дорожного фонда Республики Ингушетия могут направляться на финансовое обеспечение дорожной деятельности и на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Статья 19. Особенности заключения договоров, государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств республиканского бюджета при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств республиканского бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета сверх утвержденных на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов лимитов бюджетных обязательств.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять решения, определенные в частях 1, 2 настоящей статьи, в части, касающейся договоров, заключаемых главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местных бюджетов.

Статья 20. Сводная бюджетная роспись

Министерству финансов Республики Ингушетия не позднее 15 дней после утверждения республиканского бюджета утвердить сводную бюджетную роспись расходов республиканского бюджета.

Статья 21. Особенности внесения изменений в показатели республиканского бюджета

Установить, что в случае отклонения более чем на 10 процентов объема совокупных поступлений доходов в республиканский бюджет от сумм, установленных статьей 4 настоящего Закона, Глава Республики Ингушетия вправе вносить в Народное Собрание Республики Ингушетия предложения об изменении показателей республиканского бюджета, установленных настоящим Законом.

Статья 22. О дополнительных доходах республиканского бюджета

Установить, что дополнительные доходы, поступившие в республиканский бюджет в 2019 году сверх сумм, установленных статьей 4 настоящего Закона, направляются в первоочередном порядке на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.

В случае необходимости направления дополнительных доходов на цели, отличающиеся от указанных выше, финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных настоящим Законом, осуществляется после внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.

Статья 23. О запрещении принятия решений по увеличению расходов республиканского бюджета

Правительству Республики Ингушетия запрещается принимать решения, приводящие к увеличению расходов республиканского бюджета либо снижению его доходов, без внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Закон.

Статья 24. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Закона

Должностные лица органов государственной власти Республики Ингушетия за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Закона несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Об ответственности за невозврат бюджетных кредитов

За невозврат или несвоевременный возврат бюджетных кредитов, предоставленных на возвратной, возмездной основе, а также за просрочку уплаты процентов за их пользование взимается штраф в размере, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, на сумму просроченной задолженности и применяются меры ответственности в соответствии со статьями 306.5 - 306.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.

Глава Республики Ингушетия Ю.Б.Евкуров

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