Конструктор назвал главные преимущества Су-57 перед F-22 и F-35

Истребитель Су-57 по многим показателям превосходит американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35, обладая способностью уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Об этом заявил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

Он отметил, что российский самолет изначально разрабатывался как многофункциональный истребитель. На F-22 и F-35 возлагался лишь ограниченный круг задач.

- Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет "воздух - воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух - поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы, - рассказал Стрелец телеканалу "Звезда".

Конструктор добавил, что Су-57 является и самым передовым в мире по количеству вооружения, размещаемого внутри истребителя.

- По отношению нагрузки самолета, которую он может взять, к его массе... Чем больше это отношение, тем выше качество самолета с точки зрения носителя. То же касается и объема и массы номенклатуры средств поражения, размещаемых во внутренних отсеках. И надо сказать, что по этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолетов пятого поколения, - пояснил глава ОКБ Сухого.

Стрелец также отметил, что F-35, предназначенный для поражения наземных объектов, по маневренным и разгонным характеристикам уступает не только Су-57, но и российским истребителям четвертого поколения.

Перспективный истребитель пятого поколения Су-57 с технологиями малозаметности должен заменить в российских ВКС тяжелый истребитель Су-27. Самолет может поражать воздушные, наземные и надводные цели управляемым ракетным вооружением на большой дальности. Первая партия этих машин должна поступить в войсковые соединения в следующем году.