Законопроект Курской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 49 929 144 111 рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 49 929 144 111 рублей;

дефицит (профицит) областного бюджета в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 и 2021 годы:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 48 480 832 814 рублей, на 2021 год - в сумме 49 284 894 127 рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 48 480 832 814 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 079 004 968 рублей, на 2021 год в сумме 48 877 431 727 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 204 388 587 рублей;

дефицит (профицит) областного бюджета на 2020 год в сумме 0 рублей, профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 407 462 400 рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов, а также пени и штрафов осуществляются при условии срока их действия в пределах финансового года.

2. Установить, что областными государственными унитарными предприятиями перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере 30 процентов.

3. Установить, что средства, поступающие получателям бюджетных средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета.

4. Установить, что поступающие областным казенным учреждениям добровольные взносы и пожертвования (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета и направляются на финансирование в соответствии с целями их предоставления, за исключением расходов на содержание органов государственной власти.

5. Установить, что в 2019 году невыясненные поступления, зачисленные в областной бюджет до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2019 года не осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат в соответствии с федеральным законодательством отражению Федеральным казначейством по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов областного бюджета.

6. Установить, что указанные в абзаце первом части 5 настоящей статьи прочие неналоговые доходы областного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет:

в 2019 году согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормативы распределения доходов в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление переданных органам государственной власти Курской области полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию:

на 2019 год согласно приложению № 16 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 3 713 847 992 рублей, на 2020 год - в сумме 3 895 908 047 рублей, на 2021 год - в сумме 3 974 532 947 рублей.

6. Утвердить размер резервного фонда Администрации Курской области на 2019 год в сумме 30 389 280 рублей, на 2020 год - в сумме 30 389 280 рублей и на 2021 год - в сумме 30 389 280 рублей.

7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области:

на 2019 год в сумме 5 666 913 129 рублей, в том числе за счет:

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами, государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в сумме 497 840 300 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в сумме 156 121 600 рублей;

налога на имущество организаций в сумме 1 333 925 892 рублей;

уменьшения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области на отрицательную разницу, сложившуюся между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемами доходов в 2017 году, в сумме 278 726 155 рублей, учитываемых при формировании дорожного фонда Курской области;

на 2020 год в сумме 4 856 368 186 рублей, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами, государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в сумме 179 456 800 рублей;

на 2021 год в сумме 4 809 385 008 рублей.

8. Утвердить объем Инвестиционного фонда Курской области на 2019 год в размере 20 000 000 рублей, на 2020 год в размере 20 000 000 рублей, на 2021 год в размере 20 000 000 рублей.

9. Утвердить объем резервного фонда Курской области на 2019 год в размере 1 985 222 рублей.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 18 к настоящему Закону.

Статья 8. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Остатки средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2019 года на счете областного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств областного бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с федеральным законодательством направляются в 2019 году на те же цели в качестве дополнительного источника.

2. В соответствии с федеральным законодательством остатки безвозмездных поступлений прошлых лет от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, образовавшиеся на счете областного бюджета в связи с отсутствием потребности, в том числе по состоянию на 1 января 2019 года, направляются в 2019 году на цели, определенные решениями Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Администрацией Курской области.

4. В целях обеспечения защиты интересов областного бюджета и полноты мобилизации в нем финансовых ресурсов комитет финансов Курской области в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующим местным бюджетам до приведения в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесения изменений в настоящий Закон в случае использования (перераспределения) следующих средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы":

бюджетных ассигнований на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Курской области в случае принятия федеральными органами власти решений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2019 год в размере 304 813 383 рублей, на 2020 год - в размере 100 000 000 рублей, на 2021 год - в размере 100 000 000 рублей;

бюджетных ассигнований на реализацию решений Администрации Курской области, направленных на обеспечение указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельных категорий работников, индексации заработной платы и совершенствования системы материальной мотивации государственных гражданских служащих, на 2019 год в размере 1 397 695 838 рублей, на 2020 год - в размере 2 664 819 558 рублей, на 2021 год - в размере 2 869 264 328 рублей;

бюджетных ассигнований на реализацию решений Администрации Курской области на 2019 год в размере 157 339 056 рублей, на 2020 год в размере 42 081 880 рублей, на 2021 год в размере 21 605 960 рублей;

бюджетных ассигнований на осуществление переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2019 год в размере 1 070 000 рублей.

6. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) реорганизация государственных учреждений;

2) случаи, установленные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) направление доходов от возврата остатков субсидий, предоставленных в 2018 году областным бюджетным и автономным учреждениям, на увеличение объема зарезервированных бюджетных ассигнований на реализацию решений Администрации Курской области, направленных на обеспечение указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельных категорий работников, сверх объема, установленного настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников исполнительных органов государственной власти Курской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета в случае принятия Губернатором Курской области решений о сокращении численности работников этих исполнительных органов государственной власти Курской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области", между подпрограммами, ведомственными целевыми программами, основными мероприятиями, мероприятиями (направлениями расходов) данной государственной программы в целях софинансирования (финансового обеспечения) расходных обязательств Курской области из федерального бюджета;

6) изменение бюджетной классификации Министерством финансов Российской Федерации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), национальные проекты, осуществляемые в рамках государственных программ Курской области, в пределах объемов, предусмотренных на реализацию соответствующих государственных программ Курской области;

8) перераспределение средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", между направления расходования.

7. Установить, что получатель средств областного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:

1) при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:

а) 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (контрактам):

об оплате расходов по участию сборных команд Курской области, отдельных спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, команд Курской области во всероссийских массовых мероприятиях школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций или работников образования;

об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, сертификатов на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, о проведении государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области;

б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) на поставку иммунобиологических, наркотических и психотропных препаратов, об оказании услуг для оздоровления детей Курской области в оздоровительных учреждениях;

в) не более 60 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам), связанным с дорожной деятельностью, в том числе на приобретение дорожных, дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов, дорожно-эксплуатационного и другого имущества, необходимого для нормального функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;

г) не более 30 процентов суммы договора (государственного контракта) - по иным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, в размере 100 процентов;

3) по государственному контракту на оказание услуги по поддержанию в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам, государственных облигаций Курской области 2017 года, в размере 100 процентов за каждый календарный год исполнения услуги.

8. Предоставить право Администрации Курской области определить перечень приоритетных расходов областного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

9. Установить, что в 2019 году предоставление местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета, осуществляется на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Предоставление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 9. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств Курской области в сфере социального обеспечения населения

1.Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации 1,043:

ежемесячной доплаты к пенсии, предусмотренной абзацем пятым статьи 10 Закона Курской области от 25 октября 2002 года № 45-ЗКО "О звании "Почетный гражданин Курской области";

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Законом Курской области от 9 июня 2003 года № 23-ЗКО "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах";

пособия на ребенка, предусмотренного частью 1 статьи 2 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 56-ЗКО "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка";

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной Законом Курской области от 29 декабря 2003 года № 64-ЗКО "Об установлении ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы";

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 3 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 58-ЗКО "О социальной поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и ветеранов труда";

единовременной денежной выплаты и ежемесячной денежной выплаты, предусмотренных частью 3 статьи 1 и частью 4 статьи 21 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 59-ЗКО "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий";

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), предусмотренных частью 1 статьи 3 Закона Курской области от 21 июня 2006 года № 30-ЗКО "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)";

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной статьей 3 Закона Курской области от 14 августа 2006 года № 53-ЗКО "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами";

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Курской области от 9 июня 2007 года № 42-ЗКО "О звании "Ветеран труда Курской области";

ежемесячного пособия и областного материнского капитала, предусмотренных статьями 14 и 22.4 Закона Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области";

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, предусмотренной Законом Курской области от 24 ноября 2011 года № 92-ЗКО "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного статьей 5 Закона Курской области от 1 февраля 2012 года № 12-ЗКО "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области";

денежных средств на содержание усыновленного ребенка, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона Курской области от 17 августа 2012 года № 78-ЗКО "О выплате денежных средств на содержание усыновленного ребенка";

вознаграждения, причитающегося приемному родителю за исполнение его обязанностей, предусмотренного частью 1 статьи 1 Закона Курской области от 23 апреля 2013 года № 35-ЗКО "О вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, размере денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью".

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 184 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 184 рублей на 1 жителя.

3.Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый для распределения дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов равен 1.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

на 2019 год согласно приложению № 19 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 20 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Курской области на 2019 год в сумме 16 778 778 136 рублей, на 2020 год - в размере 14 107 309 190 рублей, на 2021 год - в размере 13 619 244 886 рублей согласно приложению № 21, из них:

дотации местным бюджетам на 2019 год - 962 469 439 рублей, на 2020 год - 399 384 266 рублей, на 2021 год - 373 766 181 рублей;

субсидии местным бюджетам на 2019 год - 3 048 872 905 рублей, на 2020 год - 2 188 266 998 рублей, на 2021 год - 1 746 627 258 рублей;

субвенции местным бюджетам на 2019 год - 12 764 782 292 рублей, на 2020 год - 11 516 686 626 рублей, на 2021 год - 11 495 820 347 рублей;

иные межбюджетные трансферты на 2019 год - 2 653 500 рублей, на 2020 год - 2 971 300 рублей, на 2021 год - 3 031 100 рублей.

6. Установить, что в 2019 году в соответствии с федеральным законодательством операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2019 года, при исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Курской области.

7. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов, субсидий местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных настоящим Законом между муниципальными образованиями, утверждается Администрацией Курской области в установленном ею порядке в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области.

Статья 11. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1. Утвердить общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 230 000 000 рублей, в том числе на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов - 80 000 000 рублей, бюджетов городских и сельских поселений - 150 000 000 рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 100 000 000 рублей ежегодно.

2. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений, предоставляемых в соответствии со статьей 81 Закона Курской области от 29 декабря 2005 года № 117-ЗКО "О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов", на 2019 год в сумме 100 000 000 рублей согласно таблице 19 приложения №19 к настоящему Закону.

3. Право на получение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 130 000 000 рублей (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов в сумме 80 000 000 рублей, бюджетов городских и сельских поселений в сумме 50 000 000 рублей) имеют бюджеты муниципальных образований, в процессе исполнения в 2019 году которых сложился недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств.

4. Отбор бюджетов муниципальных образований и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с настоящим Законом и Правилами, утвержденными Администрацией Курской области.

5. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, указанных в части 3 настоящей статьи, предоставляются местным бюджетам при условии соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах при отсутствии увеличения на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходным обязательствам (заработная плата с начислениями, социальное обеспечение) по результатам отбора.

6. Критерием отбора бюджетов муниципальных образований для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, указанных в части 3 настоящей статьи, является недостаток доходов бюджетов муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, характеризующий сбалансированность бюджетов муниципальных образований в процессе их исполнения, который определяется по формуле:

Нi = Рi - Дi,

где:

i - муниципальное образование;

Нi - недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств в i-м муниципальном образовании;

Рi - оценка объема расходных обязательств i-го муниципального образования на 2019 год;

Дi - оценка объема доходов i-го муниципального образования на 2019 год.

Статья 12. Дотации на стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных образований Курской области

1. Утвердить общий объем дотаций на стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных образований Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ежегодно в сумме 15 000 000 рублей, в том числе для бюджетов муниципальных районов (городских округов) - 10 000 000 рублей, бюджетов городских поселений - 2 000 000 рублей, бюджетов сельских поселений - 3 000 000 рублей.

2. Предоставление и распределение дотаций на стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных образований Курской области осуществляется в соответствии со статьей 82 Закона Курской области от 29 декабря 2005 года № 117-ЗКО "О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов".

Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти области и областных государственных учреждений

1. Органы государственной власти Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных служащих Курской области и работников областных государственных учреждений, за исключением случаев передачи Курской области дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

3. Установить, что с 1 октября 2019 года размер денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Курской области, окладов месячного денежного содержания гражданских служащих Курской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, индексируется на 1,043, в 2020 году на 1,038 и в 2021 году на 1,04.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до 158 867 00 рублей на срок, не выходящий за пределы 2019 года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок до двух лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить, что основанием для предоставления бюджетного кредита местному бюджету является обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

3. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2019 году осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей частью.

Обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, содержащее обоснование необходимости предоставления и цели использования бюджетного кредита, сроки и источники его погашения, направляется в установленном Администрацией Курской области порядке в уполномоченный Администрацией Курской области орган исполнительной власти Курской области (далее - уполномоченный орган) с одновременным представлением документов, установленных Администрацией Курской области.

Уполномоченный орган после получения обращения органа местного самоуправления о выделении бюджетного кредита в сроки, установленные Администрацией Курской области, принимает решение по результатам его рассмотрения.

В случае принятия решения о предоставлении местному бюджету бюджетного кредита уполномоченный орган издает правовой акт по данному вопросу.

На основании правового акта о предоставлении местному бюджету бюджетного кредита уполномоченный орган и орган местного самоуправления заключают соглашение о предоставлении местному бюджету из областного бюджета бюджетного кредита по форме, утвержденной уполномоченным органом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита уполномоченный орган направляет заявителю, обратившемуся за бюджетным кредитом, мотивированный отказ в предоставлении бюджетного кредита. Основания для отказа устанавливаются Администрацией Курской области.

4. Условиями предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам являются:

1) взимание платы за пользование бюджетными кредитами;

2) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению отсутствия просроченной задолженности бюджета муниципального образования по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, задолженности по оплате коммунальных услуг казенными, бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении муниципального образования;

3) соблюдение ограничений при осуществлении заимствований, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

4) возвратность бюджетных кредитов;

5) соблюдение органом местного самоуправления установленного Администрацией Курской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

6) согласие органа местного самоуправления на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Курской области проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления;

7) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению возможности привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, со дня заключения соглашения о предоставлении местному бюджету из областного бюджета бюджетного кредита.

5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального образования, имеющему на дату обращения просроченную задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом.

6. Установить, что в случае предоставления бюджетного кредита для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, предоставление бюджетного кредита осуществляется без предоставления муниципальным образованием обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

7. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

8. Условиями использования бюджетных кредитов являются:

1) своевременное внесение платы за пользование бюджетными кредитами;

2) использование бюджетных кредитов на цели, определенные правовыми актами о предоставлении бюджетных кредитов и заключенными соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

9. Установить, что условиями возврата бюджетных кредитов являются размеры и сроки возврата, периодичность платежей и их размеры, которые определяются соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов в соответствии с настоящим Законом.

Статья 15. Государственный долг Курской области

1. Установить предельный объем государственного долга Курской области на 2019 год в сумме 20 081 876 105 рублей, на 2020 год в сумме 20 544 765 407 рублей, на 2021 год в сумме 21 267 247 663 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2020 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 9 792 882 828 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 0 рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2021 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 9 792 367 828 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 0 рублей.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 9 384 390 428 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 0 рублей.

5. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Курской области на 2019 год согласно приложению № 22 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Курской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 23 к настоящему Закону.

6. Утвердить Программу государственных гарантий Курской области на 2019 год согласно приложению № 24 к настоящему Закону и Программу государственных гарантий Курской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 25 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Курской области на 2019 год в сумме 435 839 918 рублей, на 2020 год в сумме 436 316 032 рублей, на 2021 год в сумме 444 957 991 рубля, в том числе на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на 2019 год в сумме 5 242 523 рублей, на 2020 год в сумме 5 022 141 рубля, на 2021 год в сумме 4 579 978 рублей.

Статья 16. Особенности списания в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов отдельных видов задолженности перед областным бюджетом

Установить, что Администрация Курской области списывает задолженность должников перед областным бюджетом по договорам о предоставлении бюджетных кредитов (ссуд), товарных и централизованных кредитов, договорам уступки права требования и перевода долга, не имеющую источников погашения, в случае ликвидации этих организаций или смерти должника по основаниям, определенным статьей 61, статьями 418 и 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в соответствии со статьей 211 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", отсутствия сведений о регистрации должника в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", признания Администрацией Курской области задолженности безнадежной ко взысканию с должника, отвечающего признакам недействующего юридического лица, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", не находящегося в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), и в отношении которого судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания указанной задолженности, при наличии справок о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, справки об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов и постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности с должника, а также по решению суда об отказе во взыскании задолженности.

Статья 17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Установить, что за счет средств областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставляются субсидии в порядке, установленном Администрацией Курской области:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, реализующим проекты по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям, организациям, осуществляющим производство сахара, в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области";

2) организациям железнодорожного транспорта, транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, организациям, выполняющим воздушные перевозки, в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения", а также транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на территории Курской области;

3) инвесторам, инвесторам-лизингополучателям в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

4) промышленным предприятиям в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности";

5) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области";

6) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в соответствии с государственной программой Курской области "Развитие образования в Курской области";

7) частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в соответствии с государственной программой Курской области "Развитие образования в Курской области";

8) общественным организациям инвалидов в соответствии с государственной программой Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области";

9) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с государственной программой Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

10) общественным организациям в соответствии с государственной программой Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области";

11) работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) в соответствии с государственной программой Курской области "Содействие занятости населения в Курской области";

12) поставщикам социальных услуг, оказываемых инвалидам и пожилым гражданам в стационарной форме, услуг по реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также услуг по социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства, лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях), не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

13) организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области.

Статья 18. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями

Установить, что за счет средств областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставляются субсидии в порядке, установленном Администрацией Курской области, Ассоциации микрокредитной компании "Центр поддержки предпринимательства Курской области" в качестве имущественного взноса Курской области на:

организацию деятельности центра поддержки предпринимательства по оказанию комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства;

пополнение фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства;

пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

организацию деятельности Центра поддержки экспорта;

организацию деятельности Регионального центра инжиниринга;

пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности.

Статья 19. Приостановление действия отдельных законодательных актов Курской области

Приостановить с 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года действие:

1) статей 16, 17 (в части слов "компенсация расходов на оплату жилых помещений"), статей 20-22 Закона Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области" (газета "Курск" от 17 декабря 2008 года № 222 - 223; газета "Курская правда" от 15 июля 2009 года № 154 - 156; от 16 декабря 2009 года № 274 - 278; от 21 сентября 2010 года № 109; от 12 ноября 2011 года № 135; от 16 декабря 2010 года № 145 - 149; от 29 ноября 2011 года № 142; от 15 декабря 2011 года № 149; от 17 декабря 2011 года № 150; от 17 марта 2012 года № 28; официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 12 декабря 2012 года; от 27 июня 2012 года; от 24 апреля 2013 года; от 5 декабря 2013 года; от 25 февраля 2014 года; от 26 мая 2014 года; от 17 июня 2014 года; от 25 сентября 2014 года; от 24 ноября 2014 года; от 1 декабря 2014 года; от 11 сентября 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 25 декабря 2015 года; от 27 апреля 2016 года; от 3 ноября 2016 года; от 15 декабря 2016 года; от 27 сентября 2017 года; от 11 декабря 2017 года; от 29 мая 2018 года);

2) Закона Курской области от 24 ноября 2011 года № 98-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по возмещению организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению" (газета "Курская правда" от 29 ноября 2011 года № 142; от 15 декабря 2011 года № 149; от 17 декабря 2011 года № 150; официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 12 декабря 2012 года; от 18 декабря 2012 года; от 18 сентября 2013 года; от 1 декабря 2014 года; от 4 декабря 2015 года; от 15 декабря 2016 года; от 26 сентября 2017 года; от 11 декабря 2017 года);

3) статьи 7 Закона Курской области от 9 декабря 2013 года № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 10 декабря 2013 года; от 1 декабря 2014 года; от 20 марта 2015 года; от 22 июня 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 24 августа 2016 года; от 15 декабря 2016 года; от 26 сентября 2017 года; от 30 ноября 2017 года; от 11 декабря 2017 года; от 18 июля 2018 года) в отношении проезда детей в возрасте до 16 лет и обучающихся старше 16 лет до окончания обучения в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением детей из многодетных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих до завершения обучения по указанным образовательным программам;

4) Закона Курской области от 18 июня 2014 года № 40-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере водоснабжения и водоотведения" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 18 июня 2014 года; от 26 сентября 2017 года; от 11 декабря 2017 года).

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В.Старовойт

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