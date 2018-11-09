Законопроект Липецкой области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 53 295 044 600,00 рублей (далее - руб.);

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 58 236 336 352,00 руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 4 941 291 752,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 55 317 157 100,00 руб. и на 2021 год в сумме 56 440 337 200,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 55 317 157 100,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 406 321 718,50 руб., и на 2021 год в сумме 56 440 337 200,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 078 877 504,02 руб.;

3. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений по доходам от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащим зачислению в областной бюджет, в бюджеты муниципальных районов, городских округов и городских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти области, государственных органов области, исполнительных органов государственной власти области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения доходной части областного бюджета

Установить, что областными государственными унитарными предприятиями перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся по результатам работы за год после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере не менее 25 процентов.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда области на 2019 год в сумме 4 577 450 000,00 руб., на 2020 год в сумме 4 683 255 000,00 руб. и на 2021 год в сумме 4 808 890 000,00 руб., в том числе на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2019 год в сумме 268 158,50 руб., на 2020 год в сумме 268 158,50 руб., на 2021 год в сумме 268 158,50 руб.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда области на 2019 год в сумме 310 000,00 руб., на 2020 год в сумме 210 000,00 руб., на 2021 год в сумме 210 000,00 руб.

7. Утвердить объем резервного фонда администрации области на 2019 год в сумме 100 000 000,00 руб., на 2020 год в сумме 100 000 000,00 руб. и на 2021 год в сумме 100 000 000,00 руб.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 2 822 416 350,00 руб., на 2020 год в сумме 3 080 522 450,00 руб. и на 2021 год в сумме 3 169 127 850,00 руб.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 5 644 289 400,00 руб., на 2020 год в сумме 5 295 413 900,00 руб., на 2021 год в сумме 4 995 186 000,00 руб. согласно приложению 12 к настоящему Закону.

10. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы областного бюджета на 2019 год в сумме 5 644 289 400,00 руб., на 2020 год в сумме 5 295 413 900,00 руб., на 2021 год в сумме 4 995 186 000,00 руб.

Статья 6. Особенности исполнения областного бюджета в социально-культурной сфере

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления в сфере образования, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по оплате труда с начислениями на одного воспитанника, учащегося на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по обеспечению образовательного процесса на одного воспитанника, учащегося на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, для частичного покрытия дефицита бюджетов муниципальных образований области, на погашение долговых обязательств в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели в 2019 году в сумме 390 000 000,00 руб., в 2020 году в сумме 300 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 300 000 000,00 руб.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

3. Порядок и условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяются нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

Статья 8. Условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью

Управление финансов Липецкой области в соответствии с пунктом 11 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью, следующими способами:

- предоставление отсрочки исполнения обязательств;

- предоставление рассрочки исполнения обязательств;

- списание задолженности по пеням и штрафам;

- предоставление отступного;

- новация обязательств.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования, государственный внутренний долг и предоставление государственных гарантий Липецкой области

1. Утвердить предельный объем государственного долга области на 2019 год в сумме 23 537 093 148,73 руб.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2020 года в сумме 15 080 108 798,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 597 436 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2019 году:

по Дополнительному соглашению от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 148 923,97 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 497 764,93 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 978 217,29 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 498 236,80 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 192 600,11 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 441 554,66 руб.

2. Утвердить предельный объем государственного долга области на 2020 год в сумме 19 530 108 798,73 руб.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года в сумме 15 313 576 098,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 839 744 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2020 году:

по Дополнительному соглашению от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 083 209,02 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 469 294,29 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 865 069,28 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 469 739,16 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 124 387,01 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 416 299,07 руб.

3. Утвердить предельный объем государственного долга области на 2021 год в сумме 18 263 576 098,73 руб.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года в сумме 14 788 202 698,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 1 082 052 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2021 году:

по Дополнительному соглашению от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 951 361,65 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 412 172,15 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 638 054,47 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 412 562,87 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 987 527,48 руб.;

по Дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 № 1 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 365 627,46 руб.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем предоставляемых гарантий в 2019 году в сумме 250 000 000 руб., в 2020 году - в сумме 250 000 000 руб., в 2021 году - в сумме 250 000 000 руб.

6. Утвердить Программу государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 10. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить объем:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области: на 2019 год в сумме 928 591 000,00 руб., на 2020 год в сумме 410 748 400,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 410 748 400,00 руб., на 2021 год в сумме 395 841 000,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 395 841 000,00 руб.;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области: на 2019 год в сумме 623 675 000,00 руб.; на 2020 год в сумме 623 675 000,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 124 735 000,00 руб.; на 2021 год в сумме 623 675 000,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 124 735 000,00 руб.;

3) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов области: на 2019 год в сумме 341 583 200,00 руб., в том числе бюджетов поселений - 324 583 200,00 руб., нераспределенных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 17 000 000,00 руб., на 2020 год в сумме 23 170 000,00 руб., в том числе бюджетов муниципальных районов - 23 170 000,00 руб.,

2. Утвердить уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2019 год - 1,50, на 2020 год - 1,50, на 2021 год - 1,50.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей на 2019 - 2021 годы городских поселений в размере 1045,80 руб. на одного жителя, сельских поселений в размере 1124,80 руб. на одного жителя.

4. Утвердить распределение:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону;

3) дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

4) субвенций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 21, 22 к настоящему Закону;

5) дотаций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

5. Утвердить цели и объемы предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за исключением субсидий предоставляемых Липецкой области из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения), осуществляется на основании соглашения, заключаемого главным распорядителем средств областного бюджета с органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной управлением финансов Липецкой области.

В случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Липецкой области в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашения, заключаемого главным распорядителем средств областного бюджета с органом местного самоуправления муниципального образования в системе "Электронный бюджет" по форме, аналогичной установленной в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

6. Утвердить объем дотаций (грантов) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области на 2019 год в размере 3 000 000,00 руб., на 2020 год - 3 000 000,00 руб., на 2021 год - 3 000 000,00 руб.

7. Утвердить объем дотаций (грантов) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области на 2019 год в размере 3 000 000,00 руб., на 2020 год - 3 000 000,00 руб., на 2021 год - 3 000 000,00 руб.

8. Утвердить объем дотаций (грантов) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области на 2019 год в размере 3 000 000,00 руб., на 2020 год - 3 000 000,00 руб., на 2021 год - 3 000 000,00 руб.

9. Утвердить объем дотаций для предоставления грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов области на 2019 год в размере 3 000 000,00 руб., на 2020 год - 3 000 000,00 руб., на 2021 год - 3 000 000,00 руб.

10. Утвердить объем дотаций для предоставления грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов области на 2019 год в размере 3 000 000,00 руб., на 2020 год - 3 000 000,00 руб., на 2021 год - 3 000 000,00 руб.

11. Установить, что в 2019 году предоставление субвенций в местные бюджеты, поступивших из федерального бюджета и имеющих целевое назначение, осуществляется на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Определить перечень межбюджетных трансфертов для предоставления в местные бюджеты в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета:

- субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Предоставление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством.

12. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Липецкой области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

13. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2019 год в сумме 421 456 112,00 руб. городскому округу город Липецк.

Статья 11. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 12. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Утвердить объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета на 2019 год в сумме 3 595 358 606,67 руб., на 2020 год в сумме 3 048 223 766,66 руб., на 2021 год в сумме 2 891 957 822,22 руб. и утвердить предоставление субсидий согласно приложению 26 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в порядке, установленном администрацией Липецкой области.

В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается.

3. Получатели субсидий на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета для получения субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

у получателей субсидий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан; субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг областными государственными унитарными предприятиями) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателей субсидий (за исключением субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;

получатели субсидий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан; субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг областными государственными унитарными предприятиями) - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

у получателей субсидий (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан; субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг областными государственными унитарными предприятиями) должна отсутствовать задолженность по заработной плате.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов Липецкой области.

5. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. При предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг помимо условий, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии, и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, являются:

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Законом;

возврат получателем субсидий не использованных в отчетном финансовом году субсидий (остатков субсидий) в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

7. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности, иных отчетов устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета в соглашении о предоставлении субсидии.

8. Главные распорядители средств областного бюджета и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

В случае выявления нарушений целей и (или) условий и порядка предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

В случае недостижения показателей результативности, предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, установленном в соглашении о предоставлении субсидий.

Получатели субсидий обязаны возвратить в доход областного бюджета полученные в соответствующем отчетном финансовом году денежные средства:

а) на основании требования главного распорядителя средств областного бюджета - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

При отказе от добровольного возврата указанных средств главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

9. Не использованные получателями субсидий в отчетном финансовом году субсидии (остатки субсидий) на финансовое обеспечение затрат подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 13. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями

1. Утвердить объем субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями, из областного бюджета на 2019 год в сумме 302 944 400,00 руб., на 2020 год в сумме 274 918 800,00 руб., на 2021 год в сумме 275 692 000,00 руб. и утвердить предоставление субсидий согласно приложению 27 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией Липецкой области.

В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается.

3. Получатели субсидий на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета для получения субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по заработной плате.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов Липецкой области.

5. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, являются согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

6. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности, иных отчетов устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета в соглашении о предоставлении субсидии.

7. Главные распорядители средств областного бюджета и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

В случае выявления нарушений целей и (или) условий и порядка предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

В случае недостижения показателей результативности, предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, установленном в соглашении о предоставлении субсидий.

Получатели субсидий обязаны возвратить в доход областного бюджета полученные в соответствующем отчетном финансовом году денежные средства:

а) на основании требования главного распорядителя средств областного бюджета - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

При отказе от добровольного возврата указанных средств главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета в сфере агропромышленного комплекса

Установить, что средства субсидии из федерального бюджета, предусмотренной приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, распределяются по мероприятиям, предусмотренным Государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года № 485, исходя из необходимости достижения показателей результативности использования субсидии, согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 15. Установление арендной платы

Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование государственным имуществом, находящимся в областной собственности, в размере 6 000,00 руб. за 1 кв. метр.

Статья 16. Финансовое обеспечение дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации

Определить объем средств для финансового обеспечения дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации на 2019 год в сумме 442 885 200,00 руб., на 2020 год в сумме 376 027 700,00 руб. и на 2021 год в сумме 362 686 100,00 руб., в том числе:

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2019 год в сумме 30 008 200,00 руб., на 2020 год в сумме 30 008 200,00 руб. и на 2021 год в сумме 30 008 200,00 руб. на следующие цели: обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния городских округов г. Липецка, г. Ельца и муниципальных районов области;

- в области лесных отношений на 2019 год в сумме 349 279 900,00 руб., на 2020 год в сумме 284 435 200,00 руб. и на 2021 год в сумме 271 093 600,00 руб. на следующие цели: организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств и обеспечения функционирования пожарно-химических станций, осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов;

- в области охраны и использования объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов на 2019 год в сумме 63 597 100,00 руб., на 2020 год в сумме 61 584 300,00 руб. и на 2021 год в сумме 61 584 300,00 руб. на следующие цели: организация и осуществление охраны объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов, воспроизводство объектов животного мира, а также осуществление федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 17. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить перечень расходов областного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке: заработная плата и начисления на нее, пенсии и пособия по социальной помощи населению, стипендии, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплата коммунальных услуг, обслуживание государственного долга, безвозмездные перечисления местным бюджетам (кроме субсидий на софинансирование объектов капитального строительства) и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета по расходам, указанным в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств производить с учетом исполнения кассового плана областного бюджета.

3. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении финансов Липецкой области, в порядке, установленном управлением финансов Липецкой области.

4. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанных с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящий Закон является:

- передача полномочий между главными распорядителями средств областного бюджета по финансированию отдельных учреждений, мероприятий;

- создание, реорганизация, преобразование, ликвидация главных распорядителей средств областного бюджета, областных учреждений;

- изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета (главного администратора доходов областного бюджета), не вызванное его реорганизацией;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций государственными органами, обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, между группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам, между разделами, подразделами расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия соответствующих решений органами государственной власти области;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, между направлениями расходов областного бюджета, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета;

- преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- перераспределение утвержденных статьей 5 настоящего Закона бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда области, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, между мероприятиями государственной программы в целях софинансирования субсидий из федерального бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований предусмотренных на выполнение условий софинансирования по реализации национальных проектов между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области И.Г.Артамонов

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