Законопроект Магаданской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 26 864 100,5 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 26 864 100,5 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 25 851 641,0 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 25 851 641,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 612 731,6 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 27 665 876,3 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 27 665 876,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 326 789,9 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Учесть в областном бюджете поступления доходов:

в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Учесть в областном бюджете поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет в пределах компетенции главных администраторов доходов областного бюджета:

в 2019 году согласно приложению 2 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 71 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 81 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 91 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2019 год в сумме 2 098 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 2 098 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 098 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 101 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов уровень расчетной бюджетной обеспеченности:

на 2019 год - 1,279;

на плановый период 2020 и 2021 годов - 1,279.

Статья 11

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2019 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 111 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов:

на 2019 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение первой части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов при планировании их бюджетов:

на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 121 к настоящему Закону.

3. Распределение и выделение второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов в процессе исполнения их бюджетов, в 2019 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей утверждается постановлениями Правительства Магаданской области.

Статья 13

1. Утвердить объем дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов:

на 2019 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

2. Предоставление дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов осуществляется в соответствии со статьей 12 Закона Магаданской области от 09 декабря 2015 года № 1969-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Магаданской области".

Статья 14

1. Утвердить объем субсидий бюджетам городских округов:

на 2019 год в сумме 893 958,1 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 865 115,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 865 115,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов:

на 2019 год в сумме 836 188,1 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 836 188,1 тыс. рублей и 836 188,1 тыс. рублей согласно приложению 131 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить объем субвенций бюджетам городских округов:

на 2019 год в сумме 3 904 414,2 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 3 894 747,4 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 3 895 220,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов:

на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно согласно приложению 141 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов:

на 2019 год в сумме 107 190,7 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 107 190,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 107 190,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов:

на 2019 год в сумме 103 712,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 103 712,5 тыс. рублей и 103 712,5 тыс. рублей согласно приложению 151 к настоящему Закону.

Статья 17

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 1 900 093,5 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 924 788,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 931 438,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 161 к настоящему Закону.

Статья 18

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2019 год в сумме 5 623 537,8 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 5 652 067,9 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 5 662 439,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 171 к настоящему Закону.

Статья 19

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы в рамках государственных программ Магаданской области:

на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 181 к настоящему Закону.

Статья 20

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Магаданской области:

на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 191 к настоящему Закону.

Статья 21

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета:

на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 201 к настоящему Закону.

Статья 22

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Магаданской области:

на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 211 к настоящему Закону.

Статья 23

1. Установить предельный объем государственного долга Магаданской области:

на 2019 год в сумме 20 874 699,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 22 604 692,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 24 441 794,9 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области:

на 01 января 2020 года в объеме 13 945 000,0 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону;

на 01 января 2021 года в объеме 13 815 000,0 тыс. рублей и на 01 января 2022 года в объеме 13 705 000,0 тыс. рублей согласно приложению 221 к настоящему Закону.

Статья 24

Утвердить Программу государственных гарантий Магаданской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 25

1.Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Магаданской области:

на 2019 год в размере 929 366,5 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 915 416,6 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 848 922,0 тыс. рублей.

2. Установить, что расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, составят:

на 2019 год в размере 5 000,8 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 4 714,8 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 4 140,9 тыс. рублей.

Статья 26

Установить с 01 января 2019 года ставку налога на прибыль, зачисляемую в областной бюджет, в размере 12,5 процента для учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области.

Статья 27

1. Установить с 01 февраля 2019 года размер индексации 1,04 к уровню 2018 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 03 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 500-ОЗ "О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка";

5) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

6) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

7) уровня дохода, установленного Законом Магаданской области от 30 июля 2012 года № 1531-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей".

2. Установить с 01 февраля 2020 года размер индексации 1,04 к уровню 2019 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 03 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 500-ОЗ "О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка";

5) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

6) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

7) уровня дохода, установленного Законом Магаданской области от 30 июля 2012 года № 1531-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей".

3. Установить с 01 февраля 2021 года размер индексации 1,04 к уровню 2020 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 03 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 500-ОЗ "О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка";

5) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

6) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

7) уровня дохода, установленного Законом Магаданской области от 30 июля 2012 года № 1531-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей".

Статья 28

1. Правительство Магаданской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов численности государственных гражданских служащих, а также работников органов исполнительной власти.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления.

Статья 29

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) предусмотренных государственными программами Магаданской области;

2) предусмотренных ведомственными целевыми программами;

3) связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования.

2. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается:

1) постановлениями Правительства Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 1 настоящей статьи;

2) приказами уполномоченных органов исполнительной власти Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 30

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области:

на 2019 год в сумме 891 449,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 981 112,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 839 209,0 тыс. рублей.

Статья 31

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Магаданской области:

на 2019 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Статья 32

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства Магаданской области:

на 2019 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей.

Статья 33

Установить, что в соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, передаются Управлению Федерального казначейства по Магаданской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 34

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 01 апреля 2019 года.

Статья 35

Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Магаданской области, предусмотренных настоящим Законом, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализацию областной адресной инвестиционной программы в рамках государственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на реализацию государственных и ведомственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в случае внесения изменений в постановления Правительства Магаданской области об утверждении государственных программ Магаданской области, приказ исполнительного органа государственной власти Магаданской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение деятельности органов государственной власти Магаданской области, в пределах одной целевой статьи между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах одного направления расходования средств, реализуемых за счет безвозмездных поступлений и предусмотренных настоящим Законом, между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных настоящим Законом, на реализацию государственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета по средствам единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий предоставления областному бюджету межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, обусловленное внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

9) распределение на основании федеральных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, областному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

10) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с федеральными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, реализуемых за счет средств безвозмездных поступлений в пределах одного направления расходования средств между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений.

Статья 36

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов

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