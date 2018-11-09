Постановление правительства Мурманской области от 8 ноября 2018 года № 507-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

Новости

СМИ: Южно-Китайское море может стать полем конфронтации США и КНР 12:20
В Охотском море три человека пропали при кораблекрушении 12:13
Дезинфекцию кулеров предложили закрепить законодательно 12:13
СК Ленобласти начал проверку обстоятельств пожара с четырьмя погибшими 12:12
Задержан подозреваемый в убийстве кузбасского бизнесмена 12:11
В Екатеринбурге на территории монастыря найдены останки младенцев 12:10
На Ямале село осталось без отопления в 20-градусный мороз 12:07
Фродо, Мулан и Белль. Модель покорила Сеть образами известных героев 12:01
Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за отставного полковника 11:58
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали десять авиарейсов 11:52
Российские крылатые ракеты Х-101 оснастили комплексами РЭБ 11:52
В Нидерландах пенсионер потребовал через суд вернуть ему молодость 11:47
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом 11:46
Самолет из Петербурга не долетел до Брянска из-за тумана 11:46
Hyundai H-1: Стоит ли корейский микроавтобус 2 млн рублей 11:43
Лавров: Россия сделает все, чтобы помочь межафганскому диалогу 11:35
В Хакасии началось досрочное голосование на выборах главы региона 11:29
В московском метро запущен Дальневосточный экспресс 11:28
Умер один из самых ярких актеров "Ералаша" Николай Румянцев 11:21
На Урале при вспышке газа в пятиэтажке пострадали два человека 11:17
На реке Кубань в Краснодаре паром сел на мель 11:17
Экс-директор лагеря под Ивановом задержана за истязание детей 11:17
В Самаре возбуждены дела против троих полицейских за крупную взятку 11:15
В Пермском крае осужден зачинщик беспорядков в колонии № 37 11:12
В Москве пройдет форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 ноября 2018 г.

Постановление правительства Мурманской области от 8 ноября 2018 года № 507-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

Дата подписания 8 ноября 2018 г.
Опубликован 9 ноября 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" и от 31.05.2013 № 1623-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за III квартал 2018 года:

в расчете на душу населения - 14 798 рублей;

для трудоспособного населения - 15 439 рублей;

для пенсионеров - 12 345 рублей;

для детей - 15 121 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

Губернатор Мурманской области М.Ковтун

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией