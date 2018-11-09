Постановление правительства Мурманской области от 8 ноября 2018 года № 507-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" и от 31.05.2013 № 1623-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за III квартал 2018 года:

в расчете на душу населения - 14 798 рублей;

для трудоспособного населения - 15 439 рублей;

для пенсионеров - 12 345 рублей;

для детей - 15 121 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

Губернатор Мурманской области М.Ковтун

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