Подводники ВМС США будут имитировать российские субмарины

Военные США планируют создать специализированную эскадру подводных лодок, которая будет имитировать тактику субмарин вероятного противника. С помощью нового подразделения Пентагон намерен подготовить экипажи ударных подлодок для охоты за российскими и китайскими подводными ракетоносцами.

Подводников следует заставить соревноваться друг с другом с целью подготовить их к настоящим боям, заявил изданию The Drive вице-адмирал ВМС США Чарльз Ричард, командующий подводными лодками НАТО в Атлантике .

По его словам, новая программа подготовки будет строиться по принципу действующей с 1972 года в США системы тренировочных воздушных боев с самолетами МиГ-29, МиГ-21 и Су-27, которыми управляют американские летчики.

Обучение по программе будут проходить матросы действительной службы и резервисты, также планируется привлечь и гражданских специалистов.

Однако в данный момент в американском флоте не оказалось ни одной субмарины, которая могла бы исполнить роль современной малошумной "подлодки-агрессора". Предполагается, что в роли "красных" подлодок будут выступать атомные субмарины ВМС США.

Также может быть задействована шведская дизель-электрическая подлодка Gotland. Она уже привлекалась к военно-морским учениям НАТО в 2005 году.

"Опыт был поучительным и не совсем позитивным. Подлодка Gotland смогла незамеченной проскользнуть мимо кораблей, охранявших американский авианосец Ronald Reagan, и начать атаку, а затем так же незаметно скрыться", - пишет издание.

Как ранее заявил адмирал ВМС США Джеймс Фогго, на сегодняшний день российские подводные лодки - одни из самых тихих и смертоносных в мире. Поэтому американские военные настаивают на создании собственных передовых дизель-электрических подводных лодок.