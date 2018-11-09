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09.11.2018 18:20
Рубрика: Происшествия

Полиция разгромила наркосиндикат "ХимПром"

Текст: Михаил Фалалеев
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Российской газете" об окончании расследования уголовного, возбужденного против международного преступного сообщества, занимавшегося незаконными производством, сбытом синтетических наркотических средств на территории России.
Фото: Пресс-служба МВД России Фото: Пресс-служба МВД России
Фото: Пресс-служба МВД России

- Трем руководителям структурных подразделений и 19 активным участникам международного преступного сообщества под наименованием "ХимПром" предъявлено обвинение в незаконном производстве и сбыте в различных регионах Российской Федерации синтетических наркотических средств в особо крупном размере, - рассказала Ирина Волк.

По ее словам, расследование уголовного дела велось около двух лет и представляло исключительную сложность в связи с высокой законспирированностью организации и международным характером противоправной деятельности участников.

Фото: МВД РФ
Опубликовано видео задержания крупной группировки наркоторговцев

Следователи установили, что преступное сообщество было создано примерно в декабре 2015 года и действовало около года, пока не  вмешалась полиция. В нем участвовали 21 уроженец одного из государств ближнего зарубежья и гражданин России.

"Дурь" производилась в трех нарколабораториях, оборудованных в арендованных коттеджах в Подмосковье, откуда по мере изготовления доставлялись на автомобилях крупными оптовыми партиями в различные регионы России. Сбыт происходил "бесконтактным" способом через тайники. Наркоторговцы координировали свои действия через интернет и с помощью различных мессенджеров.

Активные участники и руководители структурных подразделений задержаны. Изъято свыше 9 тонн прекурсоров, 800 килограммов наркотических средств синтетического происхождения, оборудование, используемое для их производства. Обвиняемым инкриминировано совершение 30 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 210, 228.1, 327 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.
 

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Борьба с наркотиками
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