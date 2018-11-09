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9 ноября 2018 г.

Закон Псковской области от 7 ноября 2018 года № 1886-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2019 год"

Дата подписания 7 ноября 2018 г.
Опубликован 9 ноября 2018 г.

Принят областным Собранием депутатов 25 октября 2018 года

Настоящий Закон принимается на основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"

Статья 1.

Установить на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 8806 рублей в месяц.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников

 

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