Под Тулой опрокинулся микроавтобус с пассажирами

В Тульской области опрокинулся микроавтобус Iveco, следовавший по маршруту Узловая-Тула. В аварии получили различные травмы пять человек, сообщил "РГ" официальный представитель регионального главка МВД Сергей Сергеечев.

По данным ГУ МЧС по Тульской области, авария произошла в 13.04 на 38-м километре автодороги Тула-Новомсоковск.

- Автобус пошел на обгон "Жигулей", не удержался на дороге и опрокинулся, - рассказал подробности Сергей Сергеечев.

В момент аварии в салоне автобуса находились десять пассажиров. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались четыре специалиста МЧС и одна единица техники.