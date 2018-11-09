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09.11.2018 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой опрокинулся микроавтобус с пассажирами

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области опрокинулся микроавтобус Iveco, следовавший по маршруту Узловая-Тула. В аварии получили различные травмы пять человек, сообщил "РГ" официальный представитель регионального главка МВД Сергей Сергеечев.

По данным ГУ МЧС по Тульской области, авария произошла в 13.04 на 38-м километре автодороги Тула-Новомсоковск.

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- Автобус пошел на обгон "Жигулей", не удержался на дороге и опрокинулся, - рассказал подробности Сергей Сергеечев.

В момент аварии в салоне автобуса находились десять пассажиров. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались четыре специалиста МЧС и одна единица техники.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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