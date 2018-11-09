У рухнувшего под Тверью вертолета отказали двигатели

У вертолета Ми-8, 8 ноября совершившего жесткую посадку в Тверской области, отказали оба двигателя, сообщает Интерфакс.



"В полете у вертолета отказали оба двигателя", - цитирует агентство источник, близкий к расследованию.

Кроме того, аварии могли способствовать неблагоприятные погодные условия, приводившие к обледенению.

Вертолет Ми-8Т с регистрационным номером RA-25600 авиакомпании "Баркол", вылетевший из Смоленской области для обследования магистрального газопровода, совершил жесткую посадку в лесу у деревни Бобыльщина Жарковского района Тверской области. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

По факту аварии Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В свою очередь,тверская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Кроме того, комиссию по расследованию обстоятельств жесткой посадки вертолета Ми-8 в Тверской области сформировал Межгосударственный авиационный комитет.