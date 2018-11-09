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09.11.2018 07:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский вулкан Шивелуч спустя год затишья выбросил пепел на 7 км

Текст: Юлия Гарднер

Камчатский вулкан Шивелуч в пятницу днем выбросил столб пепла на высоту семь километров.

Фото: depositphotos.com
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 4,5 км

- Шивелуч активизировался после почти годового затишья. Последний раз выброс на этом вулкане был зарегистрирован в январе 2018 года, - рассказал "Интерфаксу" представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от исполина.

По данным регионального ГУ МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах края не зафиксировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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