В Хабаровске завели дело о публикации в соцсетях детской порнографии

Следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней (пункт "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ) после появления в Интернете непристойных снимков школьницы.

Ранее стало известно, что таким образом неизвестные коллекторы решили отомстить хабаровчанину, вовремя не вернувшему деньги микрофинансовой организации. Сначала они угрожали должнику расправой, а после опубликовали фотоколлажи порнографического содержания с членами его семьи, в том числе несовершеннолетней дочери.

Как сообщают следователи, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрошены потерпевшие, проведены обыски в организации, где мужчина брал кредит. Оттуда изъяли технику, вещи и документы, которые важны для расследования.

Злоумышленников разыскивают. За такой способ "выбивания" долга им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.