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09.11.2018 09:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске завели дело о публикации в соцсетях детской порнографии

Текст: Дина Непомнящая

Следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней (пункт "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ) после появления в Интернете непристойных снимков школьницы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее стало известно, что таким образом неизвестные коллекторы решили отомстить хабаровчанину, вовремя не вернувшему деньги микрофинансовой организации. Сначала они угрожали должнику расправой, а после опубликовали фотоколлажи порнографического содержания с членами его семьи, в том числе несовершеннолетней дочери.

Как сообщают следователи, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрошены потерпевшие, проведены обыски в организации, где мужчина брал кредит. Оттуда изъяли технику, вещи и документы, которые важны для расследования.

Злоумышленников разыскивают. За такой способ "выбивания" долга им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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