В Ингушетии неизвестные обстреляли трех местных жителей. Нападавших разыскивает полиция. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В минувшую среду в республиканскую клиническую больницу обратились за помощью двое жителей селения Экажево и житель селения Сурхахи Назрановского района республики. У всех них были огнестрельные ранения.

Сотрудники медучреждения сообщили об этом в правоохранительные органы, но раненные молодые люди - 27, 31 и 36 лет, после обработки ран и перевязки скрылись, не дожидаясь приезда полицейских.

На следующий день они снова обратились за медицинской помощью в больницу, и были госпитализированы. Следователи установили, что пострадавших обстреляли в офисе строительной фирмы в Магасе. Сейчас ведется поиск нападавших.