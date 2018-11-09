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09.11.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии неизвестные обстреляли трех местных жителей

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии неизвестные обстреляли трех местных жителей. Нападавших разыскивает полиция. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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В минувшую среду в республиканскую клиническую больницу обратились за помощью двое жителей селения Экажево и житель селения Сурхахи Назрановского района республики. У всех них были огнестрельные ранения.

Сотрудники медучреждения сообщили об этом в правоохранительные органы, но раненные молодые люди - 27, 31 и 36 лет, после обработки ран и перевязки скрылись, не дожидаясь приезда полицейских.

На следующий день они снова обратились за медицинской помощью в больницу, и были госпитализированы. Следователи установили, что пострадавших обстреляли в офисе строительной фирмы в Магасе. Сейчас ведется поиск нападавших.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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