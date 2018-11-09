Карелия в этом году лишилась древней Успенской церкви рядом с городом Кондопога - храм спалил подросток. На территории республики еще остается немало памятников деревянного зодчества. "Еще" - потому что подавляющее большинство из них постепенно разрушается, буквально уходит в землю.

Населенные пункты перестают существовать, крепкие северные дома по инерции доживают свой век покинутыми. Так же и часовни с церквями.

Сергей Шихуцкий, владелец гостевых домов в деревне Кондобережская, продлевает жизнь Сампсониевской часовне. Четыре года назад вместе с немногочисленными односельчанами перекрыли деревянную крышу, в этом году заменили сгнившие плахи внутри.

А вот часовня Георгия Победоносца 1914 года в деревне Мунозеро, где всего один дом:

Хозяин поддерживает в порядке и его, и часовню. Которую, правда, покрыл... зеленой металлочерепицей.

- Конечно, сердце кровью обливается, когда видишь такое, - говорит Сергей. - С другой стороны, часовня здесь жива, в отличие от многих других.

По переписи 1926 года в Мунозере было 15 крестьянских дворов, в которых проживало 73 человека. Меньше чем за сто лет от той жизни не осталось и следа.

Ничего не осталось и от деревни Селецкое. Только кладбищенская часовня Троицы и Дмитрия Солунского, которая, как говорит Сергей, "внезапно вырастает из кустов и травы". Построенная в 1753 году, она на 20 лет старше той самой кондопожской Успенской церкви, сгоревшей в августе.

- Часовня в плачевном состоянии, видно, что недавно обвалилась крыша над крыльцом, охлупни на коньках насквозь прогнили, - пишет на своей странице в соцсети Сергей Шихуцкий, побывавший там несколько дней назад.

Вряд ли Троицкая часовня протянет долго. Это тоже памятник зодчества, как и Успенская церковь. Но ее, стоявшую возле города, не смогли уберечь, что уж говорить про отдаленные районы? Этой часовней просто некому заниматься - деревни нет, людей, соответственно, тоже. Спасти памятник может только государство, но оно, по сути, занимается только теми, что свезены в музей на Кижском погосте.

- Место, где стоит часовня, сейчас - глушь. А раньше крестьяне здесь обрабатывали каждый клочок земли. Эти поля еще не совсем заросли, видны и останки домов, - говорит Сергей.

Интересно, что в Троицкой часовне сохранился паспорт объекта. Ремонтные работы, судя по документу, последний раз проводились здесь в самом начале 1990-х. И документ еще советский - Министерства культуры СССР.

- Да, он находится прямо там, в часовне. С тех пор больше никаких работ не проводилось, - констатирует Шихуцкий.

То есть раньше подобными памятниками занимались не только волонтеры, существовала система контроля, подновления.

Теперь - ничего подобного. Многие старинные деревянные русские памятники безвозвратно прогнили. И если бы только они...