Карелия в этом году лишилась древней Успенской церкви рядом с городом Кондопога - храм спалил подросток. На территории республики еще остается немало памятников деревянного зодчества. "Еще" - потому что подавляющее большинство из них постепенно разрушается, буквально уходит в землю.
Населенные пункты перестают существовать, крепкие северные дома по инерции доживают свой век покинутыми. Так же и часовни с церквями.
Сергей Шихуцкий, владелец гостевых домов в деревне Кондобережская, продлевает жизнь Сампсониевской часовне. Четыре года назад вместе с немногочисленными односельчанами перекрыли деревянную крышу, в этом году заменили сгнившие плахи внутри.
А вот часовня Георгия Победоносца 1914 года в деревне Мунозеро, где всего один дом:
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Сегодня отправимся в путешествие к затерянным и труднодоступным местам Заонежья. Первой остановкой будет деревня Мунозеро, состоящая из одного единственного дома и часовни Георгия Победоносца, датируемой 1914 годом. На картах бывшая деревня обозначена, как урочище Мунозеро на берегу одноименного маленького озера. Честно, не ожидал в такой глуши (до ближайшего села с магазином порядка 30км по убитой грунтовке) увидеть ухоженную, приятную глазу деревушку. Выкошенная трава, жилой деревенский дом с огородами, отреставрированная часовня, всё производит очень приятное и необычное чувство ухоженности, обжитости старой затерянной в лесах и во времени деревушки. По переписи 1926 года в деревне Мунозеро насчитывалось 15 крестьянских дворов, в которых проживало 73 человека. Кстати, дом красавец крестьянина Сергина из этой деревни украшает нынешнею экспозицию музея – заповедника «Кижи». ⠀ #заонежье #карелия #осень #путешествие #zaonezhie #karelia #руславия #russia #ruslavia #русь #фотодляроссии #деревня #instarussia #photorussia #nature #natgeoru #природароссии #православнаяроссия #храм #церковь #православие #купол #купола #история #золотаяосень #часовня #мунозеро
Хозяин поддерживает в порядке и его, и часовню. Которую, правда, покрыл... зеленой металлочерепицей.
- Конечно, сердце кровью обливается, когда видишь такое, - говорит Сергей. - С другой стороны, часовня здесь жива, в отличие от многих других.
По переписи 1926 года в Мунозере было 15 крестьянских дворов, в которых проживало 73 человека. Меньше чем за сто лет от той жизни не осталось и следа.
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Набрав целебной воды в роднике Три Ивана, мы двинулись дальше. Дорога становилась всё уже, лужи всё глубже, а трава и кустарник выше. И вот, совершенно внезапно прямо перед нами из кустов и травы выросла часовня. Часовня Троицы и Дмитрия Солунского, 1753г. в простонародье Селецкая, кладбищенская часовня в заброшенной деревне Селецкое. Некогда здесь была огромная деревня, а сейчас только ветер свистит в полях. Вот бы хоть одним глазком увидеть те давние времена, когда здесь жили люди, что заставляло их селиться здесь, в такой глуши. Хотя возможно это для нас сейчас глушь, заросшая деревьями и кустарником, все ближе подступающими к последней, оставшейся в живых часовне, а раньше каждый клочок земли, куда мог добраться крестьянин бережно обрабатывался. Ещё читаются на местности огромнейшие поля, да кое где видны остатки фундаментов карельских домов. Сама часовня, в довольно плачевном состоянии, видно что буквально недавно обвалилась крыша над крыльцом, охлупни на коньках насквозь прогнили, тёс тоже просит срочной замены. Если не принять мер в ближайшие лет пять, храм, простоявший почти 300 лет начнет безвозвратно разрушаться. #заонежье #zaonezhie #карелия #karelia #храмыроссии #деревня #фотодляроссии #russiannature #instarussia #photorussia #инстафото #инстаграм_порусски #такяснимаю #ятаквижу #инстаграмдня #кудапоехать #путешествие #туризм #церковь #кижи #спаситехрам #крест #зодчество #храм #достопримечательность #православие #часовня
Ничего не осталось и от деревни Селецкое. Только кладбищенская часовня Троицы и Дмитрия Солунского, которая, как говорит Сергей, "внезапно вырастает из кустов и травы". Построенная в 1753 году, она на 20 лет старше той самой кондопожской Успенской церкви, сгоревшей в августе.
- Часовня в плачевном состоянии, видно, что недавно обвалилась крыша над крыльцом, охлупни на коньках насквозь прогнили, - пишет на своей странице в соцсети Сергей Шихуцкий, побывавший там несколько дней назад.
Вряд ли Троицкая часовня протянет долго. Это тоже памятник зодчества, как и Успенская церковь. Но ее, стоявшую возле города, не смогли уберечь, что уж говорить про отдаленные районы? Этой часовней просто некому заниматься - деревни нет, людей, соответственно, тоже. Спасти памятник может только государство, но оно, по сути, занимается только теми, что свезены в музей на Кижском погосте.
- Место, где стоит часовня, сейчас - глушь. А раньше крестьяне здесь обрабатывали каждый клочок земли. Эти поля еще не совсем заросли, видны и останки домов, - говорит Сергей.
Интересно, что в Троицкой часовне сохранился паспорт объекта. Ремонтные работы, судя по документу, последний раз проводились здесь в самом начале 1990-х. И документ еще советский - Министерства культуры СССР.
- Да, он находится прямо там, в часовне. С тех пор больше никаких работ не проводилось, - констатирует Шихуцкий.
То есть раньше подобными памятниками занимались не только волонтеры, существовала система контроля, подновления.
Теперь - ничего подобного. Многие старинные деревянные русские памятники безвозвратно прогнили. И если бы только они...