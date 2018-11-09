Видео: Штурмовики и истребители нанесли удар по наземным целям в Крыму

В Крыму на полигоне районе мыса Опук штурмовики и истребители Южного военного округа нанесли массированный удар по наземным целям: складам ГСМ и вооружения. В летно-тактических учениях были задействованы свыше десяти самолетов Су-25, Су-30 и Су-27.

- В ходе учений штурмовики совершили более 40 вылетов, выполнив около 80 задач по поражению наземных объектов условного противника. При выполнении задач было израсходовано около 400 различных авиационных боеприпасов, в том числе около 30 авиабомб и свыше 50 неуправляемых авиационных ракет, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Общий налет экипажей штурмовиков Су-25 составил более 80 часов.

Истребители Су-30 и Су-27 выполняли другие задачи: обеспечивали прикрытие ударной авиации от самолетов условного противника. Пилоты отработали перехват воздушной цели, противоракетное маневрирование до момента обнаружения и захвата условного противника прицельными комплексами самолетов. Затем были произведены пуски ракет.

Отметим, что за неделю самолеты ВКС России провели 161 летную смену на 68 аэродромах. Истребители ПВО четыре раза поднимались в воздух на перехват потенциальных нарушителей воздушного пространства России. Вдоль границ РФ радиоэлектронную разведку вели 16 иностранных летательных аппаратов, в том числе самолеты-шпионы США.