В Челябинске иномарка въехала в супермаркет через стену

В Челябинске из-за обрушившегося на город снегопада и гололедицы иномарка не удержалась на дороге и врезалась в стену супермаркета, пробив ее насквозь. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили очевидцы в группе Типичный Челябинск "ВКонтакте".

- Инцидент произошел вчера вечером на северо-западе Челябинска неподалеку от ТРК "Фокус", - сообщают очевидцы. - По словам водителя, он еще не успел "переобуть" свой автомобиль и из-за гололеда не справился с управлением.

В итоге автомобиль врезался в здание магазина одной из торговых сетей и практически въехал внутрь, упершись в эскалатор. К счастью, ни водитель, ни конструкция серьезно не пострадали.

Как сообщили "РГ" в городском ГИБДД, по факту данного инцидента заявок в ведомство не поступало.