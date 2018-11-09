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09.11.2018 16:40
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор выявил 20 предприятий-фантомов молочной продукции

Текст: Ольга Игнатова

С начала этого года Роспотребнадзором было выявлено 20 предприятий-фантомов, не обнаруженных по заявленным на маркировке адресам. Все они выпускают молочную продукцию. Всего с 2015 года обнаружено и внесено в Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей 223 предприятия-фантома по различным видам продукции. Больше всего "невидимок" - 154 - занимаются производством молочной продукции.

Фото: Depositphotos.com
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Ранее в интервью "Российской газете" глава контрольного ведомства Анна Попова рассказала, как удается обнаруживать "невидимки". "С момента вступления в силу в 2014 году Технического регламента Евразийского экономического союза по определению безопасности молочной продукции Роспотребнадзор наделен контрольной функцией по его соблюдению, - отметила Анна Попова. - Нами создан информационный ресурс ГИР ЗПП, который позволяет оперативно обмениваться информацией об обнаруженных нарушениях между всеми управлениями, размещать информацию о фальсифицированной продукции в открытом доступе для всех граждан.

На территории страны работает сеть из более чем 800 аккредитованных и аттестованных лабораторий Роспотребнадзора, владеющих новейшими методами исследований, которые позволяют обнаруживать в составе пищевой продукции незаявленные вещества. И вот с чем мы столкнулись. Выявляется фальсифицированный продукт в одной из областей. В течение 24 часов информация об обнаруженном фальсификате передаётся через систему оповещения ГИР ЗПП в территориальный орган того региона, где согласно маркировке, находится производитель. Прикладываем результаты всех лабораторных исследований, чтобы можно было сразу же административную проверку на предприятии начинать. Коллеги, получив информацию, выезжают по адресу и обнаруживают, что там расположено жилое здание или офисный центр. Или вообще пустырь. А где конкретно произведен продукт - неизвестно. Это и есть предприятия-фантомы".

Перечень предприятий-фантомов с подробной информацией об их деятельности, выявленной специалистами Роспотребнадзора, передан в правоохранительные органы.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
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