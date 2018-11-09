Российские крылатые ракеты Х-101 оснастили комплексами РЭБ

Российские крылатые ракеты Х-101, предназначенные для вооружения стратегических ракетоносцев Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, стали оснащаться комплексами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил на авиасалоне Airshow China 2018 советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.

"Наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить", - сказал он РИА Новости.

Отметим, что новейшие крылатые ракеты Х-101 впервые были применены осенью 2015 года в Сирии. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выпустили по объектам международных боевиков несколько крылатых ракет, которые точно поразили укрепления и склады террористов.

Стратегическая крылатая ракета Х-101 выполнена исключительно из российских комплектующих и малозаметна для радиолокации. Усовершенствованная система наведения обеспечивает при пуске отклонение от цели не более чем на пять метров. С точностью до 10 метров ракета способна уничтожать подвижные цели. Дальность применения - пять тысяч километров.

Система наведения Х-101 комбинированная: инерциальная навигация с оптоэлектронной системой коррекции по эталонным участкам местности, на конечном этапе полета включается головка самонаведения, принцип действия которой засекречен.

Масса боеголовки Х-101 - 400 килограммов. Ядерный вариант (Х-102) имеет боевую часть мощностью 250 килотонн.