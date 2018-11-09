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09.11.2018,  
11:52
Текст:  Николай Грищенко

Российские крылатые ракеты Х-101 оснастили комплексами РЭБ

Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости

Российские крылатые ракеты Х-101, предназначенные для вооружения стратегических ракетоносцев Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, стали оснащаться комплексами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил на авиасалоне Airshow China 2018 советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.

Фото: USMC / wikimedia.org
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"Наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить", - сказал он РИА Новости.

Отметим, что новейшие крылатые ракеты Х-101 впервые были применены осенью 2015 года в Сирии. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выпустили по объектам международных боевиков несколько крылатых ракет, которые точно поразили укрепления и склады террористов.

Стратегическая крылатая ракета Х-101 выполнена исключительно из российских комплектующих и малозаметна для радиолокации. Усовершенствованная система наведения обеспечивает при пуске отклонение от цели не более чем на пять метров. С точностью до 10 метров ракета способна уничтожать подвижные цели. Дальность применения - пять тысяч километров.

Система наведения Х-101 комбинированная: инерциальная навигация с оптоэлектронной системой коррекции по эталонным участкам местности, на конечном этапе полета включается головка самонаведения, принцип действия которой засекречен.

Масса боеголовки Х-101 - 400 килограммов. Ядерный вариант (Х-102) имеет боевую часть мощностью 250 килотонн.

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