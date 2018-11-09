Законопроект Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 25 934 124,5 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу "Безвозмездные поступления" в сумме 14 193 654,4 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 25 987 894,4 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 53 769,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 23 140 107,8 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу "Безвозмездные поступления" в сумме 10 959 455,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 24 359 379,9 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу "Безвозмездные поступления" в сумме 11 738 393,1 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 22 548 344,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 479 832,6 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 23 008 339,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 968 120,0 тыс. рублей;

прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2020 год в сумме 591 763,0 тыс. рублей, прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 1 351 040,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с частью 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Северная Осетия-Алания и бюджетами муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, замещающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

4. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежат зачислению:

доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, - по нормативу 50 процентов;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия - Алания¬, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, - по нормативу 50 процентов.

5. Установить, что:

ставки платы за единицу объема древесины (в том числе по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд), утвержденные постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 сентября 2007 года № 212, применяются в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов с коэффициентом 1,70;

ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Северная Осетия-Алания, утвержденные постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 сентября 2007 года № 212, применяются в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 202 годов с коэффициентом 1,50.

6. Утвердить доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и закрепляемые за ними доходы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ - главных распорядителей, иных прямых получателей средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 2 464 185,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 411 901,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 436 222,1 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия-Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия-Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год в сумме 1 685 983,2 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 685 640,4 тыс. рублей, на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия-Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в сумме 342,8 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 922 908,9 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 922 566,1 тыс. рублей, на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия-Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в сумме 342,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 066 163,9 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 2 065 821,1 тыс. рублей, на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия-Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в сумме 342,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2019 год в сумме 3 371 811,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 852 552,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 764 123,2 тыс. рублей.

8. Установить, что приоритетными расходами республиканского бюджета являются расходы, направленные на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

социальное обеспечение населения;

оплату коммунальных услуг и услуг связи;

приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;

приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и спорта;

предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности);

обслуживание и погашение государственного долга Республики Северная Осетия-Алания;

субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики Северная Осетия-Алания и государственным автономным учреждениям Республики Северная Осетия-Алания на выполнение государственного задания.

9. Правительство Республики Северная Осетия-Алания вправе устанавливать ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных распорядителей бюджетных средств. Ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных распорядителей бюджетных средств осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 5. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности республиканских государственных органов и республиканских государственных учреждений

Правительство Республики Северная Осетия-Алания не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов численности:

государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания, за исключением решений, принятых в результате исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и органами местного самоуправления муниципальных образований, требующих увеличения штатной численности государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания;

работников республиканских казённых учреждений, государственных бюджетных и автономных учреждений, за исключением решений, принятых в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурной сферы.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия-Алания, в следующих случаях:

уполномоченному государственному унитарному предприятию Республики Северная Осетия-Алания на возмещение затрат по внедрению и эксплуатации системы видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, а также на возмещение затрат по обеспечению функционирования комплексной системы коллективной безопасности;

общественным и национально-культурным объединениям на содействие этнокультурному развитию населения Республики Северная Осетия-Алания;

общественным, молодежным и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских и ксенофобских проявлений, а также разработку и реализацию социально значимых проектов, акций и мероприятий;

Аланскому республиканскому казачьему обществу Терского войскового казачьего общества на реализацию мероприятий по обеспечению условий для привлечения казаков к несению государственной и иной службы, развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания, образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское обеспечение;

негосударственным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

негосударственным общеобразовательным организациям на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;

творческим союзам на социальную поддержку творческих работников, выдающихся деятелей искусства, молодых талантливых авторов и исполнителей, на обеспечение мероприятий в области культуры и искусства (проведение театральных, музыкальных фестивалей, мастер-классов, выставок);

сельхозтоваропроизводителям:

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и овощей открытого грунта (возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур);

на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления (на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока);

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками;

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

на поддержку племенного животноводства (содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, приобретение крупного рогатого скота);

на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;

на грантовую поддержку на развитие рыбоводства в малых формах хозяйствования;

на грантовую поддержку на развитие птицеводства в малых формах хозяйствования;

на поддержку начинающих фермеров (предоставление грантов);

на развитие семейных животноводческих ферм (предоставление грантов);

на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

издательствам на возмещение части затрат на издание социально значимой (национальной) литературы;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории Республики Северная Осетия-Алания;

организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение убытков, возникших вследствие регулирования тарифов от пригородных перевозок железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия-Алания;

организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение потерь, возникших в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия-Алания;

специализированной некоммерческой организации "Региональный оператор Республики Северная Осетия-Алания - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания" на осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Республики Северная Осетия-Алания и уставной деятельности;

Региональному Фонду развития промышленности Республики Северная Осетия-Алания на его формирование;

некоммерческой организации "Фонд выставочной и презентационной деятельности Республики Северная Осетия-Алания" на обеспечение уставной деятельности;

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства" на создание и обеспечение деятельности;

некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия-Алания" на создание и обеспечение деятельности;

некоммерческой организации "Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания" на создание и обеспечение деятельности;

на создание и обеспечение деятельности центра экспорта Республики Северная Осетия-Алания;

на создание и развитие центра инноваций социальной сферы;

на создание и развитие инжинирингового центра;

на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества;

на затраты субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2019 год в сумме 6 112 551,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 043 810,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 944 410,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ:

на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 19 к настоящему Закону, утверждается Правительством Республики Северная Осетия-Алания или осуществляется в установленном им порядке.

3. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), на 2019 год - 1,898, на 2020 год - 1,876, на 2021 год - 1,876.

4. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (городского округа), используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (городского округа), на 2019 год - 0,119, на 2020 год - 0,119, на 2021 год - 0,119.

5. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, на 2019 год - 0,115, на 2020 год - 0,115, на 2021 год - 0,115.

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются муниципальным образованиям при условии заключения соглашения с Министерством финансов Республики Северная Осетия-Алания о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований.

7. Предоставить Правительству Республики Северная Осетия-Алания право осуществлять сокращение (увеличение):

межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет средств, получаемых из федерального бюджета, в случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете бюджету Республики Северная Осетия-Алания на данные цели;

межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет средств республиканского бюджета, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения республиканского бюджета.

8. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2019 году

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ предоставляются из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели в сумме до 66 000,0 тыс. рублей на срок до трёх лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, а также осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ без предоставления муниципальным районом и городским округом г. Владикавказ обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, в том числе на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, - в размере одного процента годовых;

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 10. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 11. Управление государственным долгом Республики Северная Осетия-Алания

1. Установить:

1) предельный объём государственного долга Республики Северная Осетия-Алания по долговым обязательствам Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год в сумме 11 400 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12 000 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 400 000,0 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия-Алания по долговым обязательствам Республики Северная Осетия-Алания:

на 1 января 2020 года в сумме 8 878 000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 8 286 000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 6 935 000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год в сумме 146 063,2 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия-Алания по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года №1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам", в сумме 7 275,1 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 175 600,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия-Алания по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года №1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам", в сумме 6 859,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 193 400,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия-Алания по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года №1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам", в сумме 6 024,1 тыс. рублей";

2) программу государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия-Алания:

на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону;

3) программу государственных гарантий Республики Северная Осетия-Алания в валюте Российской Федерации:

на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

3. Правительство Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году осуществляет привлечение средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций на период временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета, на покрытие дефицита республиканского бюджета, а также с целью погашения долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию государственного долга.

4. Правительство Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году осуществляет привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета Республики Северная Осетия-Алания в сумме, не превышающей 1 500 000,0 тыс. рублей.

5. Правительство Республики Северная Осетия-Алания вправе принимать решения о привлечении в 2019 году бюджетных кредитов от Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к привлечению от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год.

6. Правительство Республики Северная Осетия-Алания вправе осуществлять внутренние заимствования с превышением установленного настоящим Законом предельного объема заимствований в целях погашения долговых обязательств, если это снижает расходы на обслуживание государственного долга Республики Северная Осетия-Алания и осуществляется в рамках предельного объема государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия-Алания, установленного настоящим Законом.

Статья 12. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов для реализации решений Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с нормативными правовыми актами Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания;

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов для реализации мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики, по решениям Правительства Республики Северная Осетия-Алания;

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" на реализацию мероприятий активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, трудовой мобильности населения, создание рабочих мест для инвалидов, по решениям Правительства Республики Северная Осетия-Алания;

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, по решениям Правительства Республики Северная Осетия-Алания;

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов в сумме 46 211,7 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия-Алания на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по подпрограммам государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации, по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по решениям Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 25.1 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 июля 2008 года №33-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия-Алания" следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, связанные с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета:

изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного имущества;

перераспределение в соответствии с республиканскими законами, решениями Главы Республики Северная Осетия-Алания, Правительства Республики Северная Осетия-Алания бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием республиканских органов государственной власти (государственных органов);

изменение типа (подведомственности) государственных учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания;

исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита республиканского бюджета в ходе исполнения республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета.

3. Установить, что Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало 2019 года, вправе направлять на увеличение расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания без внесения изменений в настоящий Закон, а в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств на уменьшение расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, подлежащих перечислению бюджетам муниципальных районов и городского округа город Владикавказ, осуществляется нормативными правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия-Алания или осуществляется в установленном им порядке.

4. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2019 года в размере не более одной двенадцатой общего объема расходов республиканского бюджета текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

6. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

7. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Северная Осетия-Алания на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Северная Осетия-Алания установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), а также средства в объеме остатков субсидий на иные цели, предоставленных в 2018 году государственными бюджетным и автономным учреждениям Республики Северная Осетия-Алания, подлежат в установленном Правительством Республики Северная Осетия-Алания порядке возврату в республиканский бюджет.

Статья 13. Списание задолженности перед республиканским бюджетом по ликвидированным предприятиям в связи с окончанием процедуры банкротства

Установить, что в 2019 году решение о списании задолженности перед республиканским бюджетом юридических лиц, ликвидированных в связи с несостоятельностью (банкротством), на сумму основного долга, процентов и штрафных санкций, начисленных за пользование бюджетными средствами, принимается в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 14. Приостановление действия отдельных положений законов Республики Северная Осетия-Алания

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2019 года действие:

пунктов 2, 3 и 4 статьи 27 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 февраля 2001 года № 8-РЗ "О библиотечном деле";

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 21 февраля 2002 года № 3-РЗ "Об основных республиканских социальных нормативах" в части расходов, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями;

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 30 июня 2012 года № 32-РЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности";

части 1 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 2 декабря 1997 года № 15-З "О семейной политике в Республике Северная Осетия-Алания";

пункта 4 части 2 статьи 17 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2005 г. № 75-РЗ "О государственной гражданской службе Республики Северная Осетия-Алания".

Глава Республики Северная Осетия - Алания В.Битаров

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