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Странная ошибка в Windows испортила компьютеры в России и во всем мире

09.11.2018,  
17:05
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Пользователи профессиональной версии Windows 10 Pro столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за загадочного сбоя в системе активации лицензий Microsoft предложила им установить более простую и дешевую версию операционной системы - Windows 10 Home.

По словам пострадавших, компьютер выдавал им сообщение об ошибке, в котором говорилось, что на ПК работает Windows 10 Pro, в то время как имеющаяся у них лицензия распространяется якобы только на Windows 10 Home.

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Решить проблему предлагалось двумя путями - приобрести ключ для активации профессиональной версии Windows (этот способ не работал, выдавая ошибку) или перейти на Windows 10 Home.

В Microsoft уже знают о проблеме и занимаются решением данного вопроса. Известно, что жертвами сбоя стали пользователи Windows из России, США, Японии, Южной Кореи и многих других стран мира.

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