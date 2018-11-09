Странная ошибка в Windows испортила компьютеры в России и во всем мире

Пользователи профессиональной версии Windows 10 Pro столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за загадочного сбоя в системе активации лицензий Microsoft предложила им установить более простую и дешевую версию операционной системы - Windows 10 Home.

По словам пострадавших, компьютер выдавал им сообщение об ошибке, в котором говорилось, что на ПК работает Windows 10 Pro, в то время как имеющаяся у них лицензия распространяется якобы только на Windows 10 Home.

Решить проблему предлагалось двумя путями - приобрести ключ для активации профессиональной версии Windows (этот способ не работал, выдавая ошибку) или перейти на Windows 10 Home.

В Microsoft уже знают о проблеме и занимаются решением данного вопроса. Известно, что жертвами сбоя стали пользователи Windows из России, США, Японии, Южной Кореи и многих других стран мира.